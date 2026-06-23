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與輝達做鄰居 北士科AI科技星群最後三席土地招商

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
北士科示意圖／記者游智文攝影
北士科示意圖／記者游智文攝影

台北市政府今（23）日宣布，釋出北士科T3、T4、T12三筆T系列科專區土地，市府表示，此為北士科AI科技星群最後三席，「絕無僅有、錯過不再」，

台北市地政局表示，當全球科技巨擘都在瘋搶晶片、高呼AI科技的同時，真正的戰略家看準的是「AI科技產業鏈的實體據點」。

北士科T3、T4、T12正是為了AI人工智慧、生物醫學、高端生技、以及新世代資通訊（ICT）產業量身打造的超規極品。

地政局局長王瑞雲表示，市府不賣地，而是用讓AI產業鏈能安心拚事業的50+20年地上權，以及合理的權利金與地租，進入北士科這強強聯手的生態圈，成為與台北市及台灣佈局全球AI產業的最佳夥伴。

她表示。輝達公司（NVIDIA）與金仁寶都是以地上權進駐北士科，就是最好的見證。

地政局土地開發總隊長范乾峯表示，本次招商標的(T3)北投區軟橋段52地號、(T4)56地號及(T12)新洲美段87地號三筆市有科專區土地，面積分別約750坪、1,500坪及2,000坪。採設定地上權，一次釋出、分案辦理招商，投資人可依自身空間需求，評估選擇適合的基地參與投標。

為協助投資人完整掌握第一手的基地與園區資訊，將於6月30日下午2時在台北晶華酒店舉行招商說明會，由市府跨局處團隊在說明會中，針對企業關注的電力供應、交通規劃、土地使用及未來發展方向等進行說明與交流。

北士科T3、T4、T12位置圖／台北市政府提供
北士科T3、T4、T12位置圖／台北市政府提供

北士科 輝達 鄰居

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