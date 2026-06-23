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搶百萬獎金最後機會！2026 TEL 機器人大賽延長報名至26日

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
2026 TEL機器人大賽延長報名至6月26日。業者／提供
2026 TEL機器人大賽延長報名至6月26日。業者／提供

全球知名半導體製造設備商TEL台灣舉辦的2026 TEL機器人大賽「TEL Robot Combat」，進入最後報名衝刺。今年祭出總額超過百萬元獎金及補助金，邀請全台大專院校學生組隊上場，挑戰AI、自動控制及機器人整合實力。賽事報名進入倒數階段，由於報名迴響熱烈，期待有更多科技人才投入賽事，報名時間將延長至6月26日下午5時。

本屆競賽持續以人氣的「棒球投擲」為主題，參賽隊伍必須親手打造機器人，透過精準控制與策略設計將棒球投進目標區累積分數，不只是比速度及準度，更是考驗機構設計、程式能力與團隊默契的全面挑戰！此外，為了推動科普向下扎根，這次更邀請3組在國內外機器人賽事屢獲佳績的高中強隊—國立中科實驗高級中學、臺中市私立明道高級中學及國立南科國際實驗高級中學一同參賽，實力堅強的高中隊伍將於活動最後和大學團隊進行交流賽，不同世代的挑戰對決，為此次賽事的必看亮點。

晉級決賽的28組隊五除了可獲得每組4萬元的製作補助費，更有機會角逐高達12萬元的冠軍獎金！無論是熱愛機器人、AI應用或自動控制領域的學生，都能在競賽中累積寶貴的經驗及拓展視野。歡迎有興趣的大專學子把握難得機會，揪團組隊報名。詳細請上活動官網（https://teltwrobotcombat.rs-event.com.tw/a01.html）查詢。

此外，今年賽事也全面升級。現場除了精彩的機器人對戰外，首度推出互動展覽館「TEL Robo Hub」，象徵對下一世代科技的持續探索與實驗。TEL台灣以產學共創為核心，攜手產業先進及指標學校，共同打造機器人相關的品牌展示空間，從科普教學到機器人互動體驗，感受科技從靈感萌發到改變未來的完整歷程。

機器人

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