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永記造漆迎高科技擴廠潮 引領全方位塗料市場創新布局

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導

AI科技帶動半導體擴廠，間接帶動塗料需求。永記造漆總經理張豐利表示，高性能機能塗料深耕眾多高科技業者擴廠需求，今年以來營收表現來到雙位數增長，未來將啟動「3大市場布局策略」，以科技驅動、跨界合作與藝術美學，迎來全面重塑塗料產業市場格局。

永記造漆表示，旗下美國藝術塗料品牌Continental康耐特下半年將加大行銷布局，除了發表全新研發產品，並首度整合VR裸視3D技術，打造AI Agent 塗料智慧空間色彩系統，另，虹牌油漆也正式攜手美國職棒大聯盟（MLB）成為官方合作夥伴。

張豐利表示，受惠於全球半導體產能擴充及高科技園區開發熱潮，永記造漆針對自動化廠房及高精密實驗室，推出一系列具備 低揮發性、防靜電、耐化學腐蝕 等特性的專業功能性塗裝系統。

透過與科技業建廠供應鏈的深度合作，成功將塗料技術轉化為守護高精密製程的關鍵防護網，協助客戶在快速擴產的同時，確保生產廠房產線的極致穩定與安全。

為解決消費者與設計師裝潢溝通時經常面對數千種塗料產品色號時的選擇痛點，旗下美國藝術塗料品牌Continental率先推出 AI Agent塗料智慧空間色彩系統。

該系統結合先進的大數據分析與空間視覺模擬技術，使用者僅需透過行動裝置上傳空間照片，AI 即可根據環境採光、裝修風格及功能性需求，秒級自動推薦最適配的塗料產品與色彩組合，或者根據業主案場需求提前生成設計空間的環景。這不僅是導入科技運算技術的革新，更是塗料銷售服務模式從「產品貨架銷售」轉為「AI智慧化生成解決方案」轉型的里程碑。

至於國民品牌虹牌油漆，成為美國職棒大聯盟（MLB） 官方合作夥伴。這項重磅跨界合作不僅象徵著品牌長期投入棒球運動推廣的決心，同時長期對「卓越品質」與「極致色彩美學」表現出的追求已達到國際級頂尖職業賽事組織關注肯定。

永記造漆表示，陸續將推出與美國大聯盟MLB合作的活動 ，將美國大聯盟運動賽事的熱度帶入大眾居家空間，讓塗料產品不再單純被看做只是一桶桶油漆，同時也成為進入到每一個家庭的空間守護者。

半導體 美國 品牌

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