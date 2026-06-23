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14國專家齊聚台南 聯合國亞太AFACT國際會議登場

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
具有30多年歷史、並擁有聯合國諮詢資格的「亞太貿易便捷化及電子商務理事會（AFACT）」，自今(23)日起一連五天在台南舉辦第44屆期中理事會議暨數位經濟雙軸轉型國際論壇。照片／台南市府提供
具有30多年歷史、並擁有聯合國諮詢資格的「亞太貿易便捷化及電子商務理事會（AFACT）」，自今(23)日起一連五天在台南舉辦第44屆期中理事會議暨數位經濟雙軸轉型國際論壇。照片／台南市府提供

來自全球14個國家、超過60位會員國代表及國際專家齊聚台南。具有30多年歷史、並擁有聯合國諮詢資格的「亞太貿易便捷化及電子商務理事會（AFACT）」，自23日起一連五天在台南舉辦第44屆期中理事會議暨數位經濟雙軸轉型國際論壇，吸引聯合國相關組織前主席及多位國際計畫主持人來台，共同聚焦數位貿易、電子商務及永續轉型等全球重要議題。

開幕典禮於安平福爾摩沙遊艇酒店舉行，由身兼AFACT主席的商業發展研究院董事長許添財主持，副總統蕭美琴、英國籍前聯合國UN/CEFACT主席Sue Probert親自參與，台南市副市長姜淋煌也代表市長黃偉哲前來參加，展現國際社會對亞太數位經濟發展的高度重視。

副總統蕭美琴致詞時竭誠歡迎各國專家、政策制定者及產業夥伴蒞臨，並對AFACT等主辦單位將此重要盛事移師台南表達由衷感謝。蕭美琴指出，國際組織的參與對台灣而言難能可貴，因此格外珍惜此次與各國專家深度交流的機會。台南作為台灣與世界接軌的門戶，融合了傳統與創新，是探討數位貿易與跨國合作的絕佳地點。

面對AI科技的爆發性成長與氣候變遷挑戰，台灣正全力推動「數位轉型」與「淨零轉型」的雙軸發展。除了深化半導體與資通訊產業優勢，亦致力於確保各行各業均衡發展，並以綠能創新驅動永續經濟。蕭美琴強調，全方位數位轉型需建立在信任、資訊安全及跨國合作的基石上，並期盼與會貴賓在公務之餘，能盡情體驗台南獨特的文化底蘊與聞名遐邇的在地美食。

台南市長黃偉哲指出，台南不只是台灣歷史最悠久的城市，更是近年快速崛起的科技重鎮，從南科半導體聚落到沙崙智慧綠能科學城，已逐步形成國際級科技產業鏈。此次AFACT選擇在台南舉辦重要國際論壇，不僅代表國際對台南城市治理與產業實力的肯定，也象徵台南在全球數位經濟與永續發展議題中，正扮演越來越重要的角色。

聯合國亞太貿易便捷化及電子商務理事會(Asia & Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business, AFACT）前身為1990年聯合國亞太分部亞洲EDIFACT理事會，為少數具聯合國正式諮詢資格(General Consultative Status)之國際NGO組織，並於2017年與聯合國歐洲經濟社會理事會(UNECE)簽署MOU，長期受邀參與聯合國相關計畫。

AFACT在國際間影響力頗高，不只有聯合國經濟及社會理事會的諮詢角色，也與UN/CEFACT簽署合作備忘錄，可推薦專家參與聯合國相關論壇及標準制定工作，在全球數位經貿與國際標準領域具有重要關鍵地位。目前有中國、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、菲律賓及越南等20個經濟體成員。

我國自1992年以「Chinese Taipei」名義加入，並透過AFACT平台參與聯合國相關計畫與國際標準制定。2025年起，商業發展研究院接任AFACT常設秘書處，更進一步提升台灣在國際數位經貿領域的能見度。

亞太 聯合國

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