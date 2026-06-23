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AFACT國際論壇台南開幕 蕭美琴：台灣將推動數位、淨零雙軸轉型

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
AFACT主席、商研院董事長許添財表示，台灣AI技術已成為全球核心，本次會議討論的結論與標準制定建議，將帶往今年11月聯合國大會及論壇進行交流。記者萬于甄／攝影
AFACT主席、商研院董事長許添財表示，台灣AI技術已成為全球核心，本次會議討論的結論與標準制定建議，將帶往今年11月聯合國大會及論壇進行交流。記者萬于甄／攝影

第44屆亞太貿易便捷化與電子商務理事會（AFACT）期中理事會暨亞太區域國際論壇，今在台南舉辦開幕式，副總統蕭美琴受邀出席，強調面對全球局勢快速變化，數位轉型與淨零排放將是台灣未來發展核心，也呼籲亞太地區應加強國際合作，共創數位經濟的新局。

蕭美琴表示，本次論壇的主題聚焦數位經濟「雙軸轉型」與「新國際合作」，與當前全球趨勢高度契合；人工智慧（AI）、數位科技及新型態連結機制正在改變全球貿易與創新模式，同時氣候變遷、地緣政治不確定性、關稅及供應鏈中斷等挑戰，更顯示韌性與永續發展的重要性。

她強調，面對AI科技的爆發性成長與氣候變遷，台灣正全力推動「數位轉型」與「淨零轉型」的雙軸發展，除強化基礎建設、擴大數位公共服務，並推動「AI產業化」與「產業AI化」，也將致力確保各行各業均衡發展，並以綠能創新驅動永續經濟。

蕭美琴也說，國際組織的參與對台灣而言難能可貴，相信未來幾天的討論將產生寶貴的洞悉、更強大的夥伴關係以及新的合作機會；台南作為台灣與世界接軌門戶，融合傳統與創新，更是探討數位貿易與跨國合作的絕佳地點，期盼與會者在公務之餘，能盡情體驗台南獨特的文化底蘊與在地美食。

AFACT主席、商研院董事長許添財表示，台灣AI技術已成為全球核心，本次會議討論的結論與標準制定建議，將帶往今年11月聯合國大會及論壇進行交流，這不僅是與國際前衛機構接軌，更是讓台灣直接參與國際規則制定的重要機會。

許添財也提到，本次會規格極高，特別邀請剛卸任的UN/CEFACT主席、兩位副主席，以及荷蘭、日本等具數十年聯合國經驗的資深專家參與，除論壇會議外，也安排前往南科園區以及台東文化之旅，透過科技與文化的結合，展現台灣科技韌性與歷史底蘊，進一步提升台灣在國際與聯合國體系中的曝光度與影響力。

擁有聯合國諮詢資格的AFACT，今起一連5天在台南舉辦國際論壇，台灣在1992年以「Chinese Taipei」名義加入，並透過AFACT平台參與聯合國相關計畫與國際標準制定，此次也吸引來自全球14國家、超過60位會員國代表及國際專家齊聚台南。

副總統蕭美琴今受邀出席，第44屆亞太貿易便捷化與電子商務理事會（AFACT）期中理事會暨亞太區域國際論壇開幕。記者萬于甄／攝影
副總統蕭美琴今受邀出席，第44屆亞太貿易便捷化與電子商務理事會（AFACT）期中理事會暨亞太區域國際論壇開幕。記者萬于甄／攝影

第44屆亞太貿易便捷化與電子商務理事會（AFACT）期中理事會暨亞太區域國際論壇今在台南開幕，吸引來自全球14國家、超過60位會員國代表及國際專家齊聚。記者萬于甄／攝影
第44屆亞太貿易便捷化與電子商務理事會（AFACT）期中理事會暨亞太區域國際論壇今在台南開幕，吸引來自全球14國家、超過60位會員國代表及國際專家齊聚。記者萬于甄／攝影

蕭美琴 台南 亞太

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