快訊

韓國瑜訪美首站抵達鳳凰城 致詞比喻台積電是「那滴奶油」

孫協志憂心問「56會亡嗎」 命理師明確給答案

高雄男大生宿舍虐殺30隻倉鼠 「酒精點火、竹籤穿肚」惡劣行徑曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電集團擬前進中科二林投資封測廠 彰化縣府表態了

經濟日報／ 記者宋健生/彰化即時報導
台積電傳出集團旗下公司擬前進中科二林園區投資封測廠，彰化縣府表態全力支持。彰化縣政府／提供
台積電傳出集團旗下公司擬前進中科二林園區投資封測廠，彰化縣府表態全力支持。彰化縣政府／提供

針對市場傳出台積電（2330）集團旗下公司，規劃前進中科二林園區投資封測新廠，彰化縣長王惠美23日表示，台積電要到中科二林設廠，縣府竭誠歡迎，如果台積電有需要協助的地方，縣府團隊也會全力配合。

王惠美指出，彰化有許多台積電相關的供應鏈廠商，非常適合台積電來投資。縣府也希望中央能加速審查二林精密產業園區開發案，以利相關產業進駐。

此外，彰化縣政府也期盼交通部能加速76線快速道路的建設，以解決台積電進駐後的聯外交通問題。

台積電集團擴大先進封測布局，繼中科二期啟動1.4奈米先進製程建廠計畫之後，供應鏈再傳出，台積電集團旗下公司前進中科二林園區投資封測新廠，近期將提出投資申請，初估總投資金額上看數百億元。

另一方面，矽品日前也向中科管理局提出二林園區P8新廠租地簡報，預計使用11公頃土地建廠。目前矽品在二林園區規劃有四座廠房，其中已有兩座陸續投產，累計投資金額達850億元，此次再提出第五廠投資計畫，總投資金額將突破千億大關。

封測 彰化 中科

延伸閱讀

台積電集團傳再蓋封測廠…前進中科二林園區 矽品也提出第五廠計畫

台積電將到中科二林園區設封測廠 彰化縣政府竭誠歡迎

先進封測鏈「黃金廊道」 成形

急用錢賣光台積電⋯他看股價又衝高崩潰！網安慰：證明投資沒有白費

相關新聞

從租房到逼不得已變有殼族、太太還花錢裝潢 巴菲特卻稱首購屋是做「蠢事」

很多人都說巴菲特這麼有錢，肯定在花錢上面沒有太多限制，甚至可以非常自由…

加入棒球社要買手套隊服 阿嬤推「跑步」勸退孫子…理財達人讚有智慧

每當我做完財務思維的演講之後，常會有人告訴我，他也知道存錢很重要、不要亂花錢很重要。但接著就會問我：...

南山人壽股東會外陳抗 勞動部喊話資方與工會協商 累計已罰9080萬

南山人壽今舉行股東會，台北市南山人壽企業工會因不滿資方對延宕高達15年的勞資爭議消極應對，於股東會場外拉起布條強烈抗議，員工呼籲南山人壽應守法，立即提撥退休金。勞動部回應，南山人壽自2000年起未依規定為業務員申報提繳退休金，至今已被裁處9080萬元，呼籲南山人壽秉持誠信原則，持續與工會進行理性溝通及協商。

台積電將到中科二林園區設封測廠 彰化縣政府竭誠歡迎

彰化縣有多家台積電的協助廠商，傳出台積電將投資數百億元到彰化縣中科二林園區設置封測廠，縣長王惠美今表明竭誠歡迎，縣政府將全力配合興建設廠相關行政流程，同時呼籲中央加速審查二林精密產業園區開發、台76線快速道路建設，作為台積電等廠商的堅強助力。

南山人壽股東會 內有困境外有抗議 董座尹崇堯：強化體質

南山人壽今（23）日召開股東常會，在保險業正式接軌IFRS 17與ICS制度之際，繳出亮眼成績單。南山人壽指出，114年合併稅後淨利達290億元，累計合併新契約保費約930億元，年增10%，其中長照商品市占率續居業界第一。受惠於優質資產配置，接軌日合約服務邊際（CSM）餘額達3,748億元，調整後淨值提升至5,932億元，淨值比達11.3%，展現接軌新制後的財務實力。

房子賣掉怎麼還收到稅單？地稅局揭關鍵：與入住時間無關

每年5月房屋稅開徵後，常有民眾收到稅單時感到疑惑，明明房子已經賣掉，為何稅單還寄到自己名下；也有人剛買房、甚至還沒入住，就收到房屋稅繳款書。對此，稅務局解釋，房屋稅納稅義務人的認定並非以實際居住、使用情形或買賣成交日為準，而是以每年2月底的房屋所有權人作為課稅依據。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。