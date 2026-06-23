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台積電集團擬前進中科二林投資封測廠 彰化縣府表態了
針對市場傳出台積電（2330）集團旗下公司，規劃前進中科二林園區投資封測新廠，彰化縣長王惠美23日表示，台積電要到中科二林設廠，縣府竭誠歡迎，如果台積電有需要協助的地方，縣府團隊也會全力配合。
王惠美指出，彰化有許多台積電相關的供應鏈廠商，非常適合台積電來投資。縣府也希望中央能加速審查二林精密產業園區開發案，以利相關產業進駐。
此外，彰化縣政府也期盼交通部能加速76線快速道路的建設，以解決台積電進駐後的聯外交通問題。
台積電集團擴大先進封測布局，繼中科二期啟動1.4奈米先進製程建廠計畫之後，供應鏈再傳出，台積電集團旗下公司前進中科二林園區投資封測新廠，近期將提出投資申請，初估總投資金額上看數百億元。
另一方面，矽品日前也向中科管理局提出二林園區P8新廠租地簡報，預計使用11公頃土地建廠。目前矽品在二林園區規劃有四座廠房，其中已有兩座陸續投產，累計投資金額達850億元，此次再提出第五廠投資計畫，總投資金額將突破千億大關。
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