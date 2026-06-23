台積電將到中科二林園區設封測廠 彰化縣政府竭誠歡迎

彰化縣有多家台積電的協助廠商，傳出台積電將投資數百億元到彰化縣中科二林園區設置封測廠，縣長王惠美今表明竭誠歡迎，縣政府將全力配合興建設廠相關行政流程，同時呼籲中央加速審查二林精密產業園區開發、台76線快速道路建設，作為台積電等廠商的堅強助力。

王惠美說，台積電來彰化縣設廠，相信對地方發展有很大幫助，縣政府一定全力配合，另希望中央加速審查二林精密產區園區開發案，及加速台76線快速道路建設讓通往中科二林的交通更加便捷，還有也希望國1高速公路特定區解編後整體開發計畫案早日定案，提供高科技在北彰化也有進駐基地。

王惠美指出，中科二林可供出租土地163.79公頃，已出租84.91公頃，尚可出租面積79公頃，現有46家廠商進駐，累計投資總金額1167億元，光是封測廠就占850億元，台積電如果進駐一定可以帶動更多高科技廠商進來。

王惠美又說，中科二林已有矽品精密設廠，規劃興建4座廠房已投入850億元，其中已有兩廠完工營運，日前矽品向中科管理局提出在二林園區P8新廠租地簡報，預期可望總投資破千億元。

對於彰化縣當前面臨的問題，王惠美坦白無可否認第一個是人口外流，當產業不足的時候，縣民不務農就只有外移找工作，但彰化縣優勢是六都以外的百萬人口大縣，人力充足，素質也很高，中科二林周邊有多家學校，例如縣立成功高中有半導體課程培育人才，一定可以滿足進來彰化縣的高科技廠商和矽品新廠需求。