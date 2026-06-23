小元件「鍍金」 變身 AI 中樞

微控制器（MCU）過去長期應用於家電、工業控制及消費性電子產品，市場普遍將其歸類為成熟型半導體元件，然而，隨著生成式AI浪潮推升AI伺服器需求快速成長，MCU在系統架構中的重要性出現顯著變化，從過去的輔助控制角色，逐步晉升為AI設備穩定運作不可或缺的核心元件。

業界指出，AI伺服器搭載大量高效能GPU與NPU，運算密度遠高於傳統伺服器，對電源供應、散熱系統及即時監控能力提出更高要求，尤其在大型語言模型訓練與推論過程中，晶片運算負載瞬間變化劇烈，經常伴隨高電流、高功率密度需求，如何確保電力穩定供應與系統安全運作，已成為資料中心建置的重要課題。

在此趨勢下，MCU扮演的角色快速升級，業界分析，除了負責風扇轉速調節、溫度監測、系統健康狀態管理及通訊模組控制外，更進一步深入電源管理架構，成為AI電源系統的重要控制中樞。

同時，透過即時監測電壓、電流及溫度變化，MCU能夠快速執行動態調節與保護機制，協助系統在高負載環境下維持最佳效率與穩定度。

法人補充，在AI伺服器功耗持續攀升下，單一機櫃用電量已較傳統伺服器大幅提高，電源設計複雜度同步增加，因為過去以類比電路為主的電源管理架構，正逐步朝向數位化、智慧化方向發展，帶動具備高運算能力、高精準控制功能的MCU需求顯著增溫。