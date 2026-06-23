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意法微控制器漲價 盛群、偉詮電、松翰等受惠 下半年營運增溫

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
業界傳出，歐洲半導體大廠意法半導體（STMicroelectronics）已通知客戶，旗下微控制器（MCU）產品將自6月28日起啟動新一輪調漲。示意圖。 聯合報系資料照
業界傳出，歐洲半導體大廠意法半導體（STMicroelectronics）已通知客戶，旗下微控制器（MCU）產品將自6月28日起啟動新一輪調漲。示意圖。 聯合報系資料照

業界傳出，歐洲半導體大廠意法半導體（STMicroelectronics）已通知客戶，旗下微控制器（MCU）產品將自6月28日起啟動新一輪調漲。

受該消息激勵，MCU族群昨（22）日股價全面走揚，盛群（6202）強攻漲停收73.7元，偉詮電（2436）、松翰（5471）也同步大漲4%至7%，業界看好，在產業報價續揚與AI新應用需求擴大帶動下，相關廠商下半年營運可望進一步升溫。

業界指出，隨著晶圓代工成熟製程產能持續滿載，加上PMIC、MCU等AI相關晶片需求快速攀升，成熟製程產能配置已明顯向高附加價值產品傾斜，此外，人工、材料、設備折舊等成本持續墊高，迫使上游供應鏈逐步調整價格。

市調機構Omdia資料顯示，意法半導體近年穩居全球通用型MCU龍頭，產品廣泛應用於工業控制、物聯網、消費電子與智慧裝置，在邊緣AI趨勢帶動下，ST此次調漲價格，反映的不僅是成本壓力，更凸顯整體MCU市場供需趨緊。

法人認為，MCU業者除可望受惠產業價格上揚外，更重要的是AI新應用持續擴大，帶動產品結構改善與新市場商機浮現。其中，盛群近年積極布局AI伺服器散熱供應鏈，已切入散熱風扇控制領域，目前以12V方案為主，並同步參與48V產品開發，相關產品已完成初步驗證，後續仍待終端客戶認證與系統導入。

偉詮電則受惠AI伺服器散熱架構升級，挹注營運動能，因為伴隨AI伺服器由傳統Compute Rack延伸至新增Power Rack設計，整體風扇數量不減反增，推升風扇馬達控制IC需求，尤其48V高壓風扇逐步導入後，產品單價已較傳統12V方案增加逾一倍，加上液冷系統衍生的水泵控制與漏液偵測需求浮現，帶動產品內容價值持續提升。

松翰則積極切入AI PC及無人機市場。公司先前表示，AI PC相關ISP影像訊號處理晶片研發已有成果，影像無線傳輸晶片也鎖定商用無人機市場，現階段已有部分專案進入客戶驗證或Design in階段，部分案件可望於下半年接近量產，推進速度優於原先預期，今年已可望開始挹注營收。

法人看好，在成熟製程報價走揚、AI應用持續擴散，以及邊緣AI、智慧終端與伺服器需求同步升溫帶動下，MCU產業景氣可望延續升勢。

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