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聯發科漲價帶動IC設計風向 電源管理廠不排除跟進

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
IC設計大廠聯發科近日對客戶發出漲價通知，引發市場高度關注。 路透
IC設計大廠聯發科近日對客戶發出漲價通知，引發市場高度關注。 路透

IC設計大廠聯發科（2454）近日對客戶發出漲價通知，引發市場高度關注，這是近年來聯發科少數以函文方式向客戶啟動價格調整機制。在全球半導體供應鏈成本持續墊高、先進製程及封裝產能緊俏下，市場解讀，將為IC設計產業新一波漲價揭開序幕。

根據通知函內文，聯發科指出，全球半導體產業供應鏈持續面臨重大挑戰，發生前所未有的零組件短缺、產能受限、供應鏈交期延長，以及原物料與物流成本上升，均導致我們供應成本大幅增加。

聯發科表示，過去一段時間已採取多項措施，包括優化營運、重新分配資源，並在能力所能及範圍內自行吸收成本，不過，面對成本上升趨勢持續，公司必須重新檢視價格結構，以確保產能供應穩定，並維持對技術研發與客戶服務的長期投入。

通知函的內容中強調，我們重視與您的夥伴關係，並且深知在目前產業挑戰時攜手合作的重要性。聯發科說，將持續支援客戶業務成長，價格調整細節則由業務團隊與客戶進一步溝通說明。

事實上，聯發科此次調高報價並非毫無徵兆。今年初市場即傳出IC設計業醞釀漲價潮，如今聯發科對客戶發函，也被視為產業價格調整進入實質階段的重要訊號。

聯發科先前法說會中已透露，AI資料中心投資快速擴張，帶動整體半導體供應鏈成本增加，智慧手機產業亦受到影響，部分終端品牌已調漲售價並提高高階產品比重，公司可能將透過「嚴謹的定價策略」維持毛利率表現，業界當時即解讀為價格政策將轉趨積極。

業界分析，在AI伺服器、高效能運算（HPC）需求持續成長下，先進製程、先進封裝及關鍵零組件資源愈趨吃緊，成本壓力已逐步向IC設計端傳導，其中像是電源管理IC廣泛應用於手機、PC、網通、車用電子及AI伺服器等領域，需求基礎穩固，後續不排除成為另一波價格調整重點產品線。

法人認為，聯發科近年積極布局AI ASIC、車用電子與高階運算市場，同時推進2奈米旗艦晶片開發，在研發與供應鏈投入持續增加下，維持合理獲利能力已成為產業共同課題。

隨著IC晶片大廠率先啟動價格調整機制，後續是否帶動更多IC設計及電源管理IC業者跟進，將成為下半年半導體市場的觀察指標。

聯發科 半導體 研發

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