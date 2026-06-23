聯發科獨拿 Google TPU 新單

知名分析師郭明錤表示，Google正在打造升級版的張量處理器（TPU），聯發科（2454）獨家取得這款定價更高的新晶片訂單，預定2028年放量出貨，屆時可望成為聯發科的營運新動能。

郭明錤22日在X發文寫道，聯發科獨家取得升級版的TPU V9訂單。這款晶片內部代號為「Triggerfish」，較原本的TPU V9（代號Humufish）大幅升級，訂價也較舊版提高約30%。新晶片預計2027年下半開始生產，2028年放量，出貨量估計為100-200萬個。

Crypto Briefing報導，Triggerfish的靜態隨機存取記憶體，容量是原本的兩到三倍，並整合高頻寬記憶體HBM4E、納入新模擬晶粒，來強化AI代理的推論功能與強化學習（RL）工作。

SRAM有如晶片的短期記憶體，像是用來立刻計算的便條紙。SRAM容量增加兩到三倍，處理器能應對更大、更複雜AI模型，無須一直使用速度較慢的記憶體。簡單來說，這可以加快推論、減少瓶頸。Google把TPU開發任務交給四個主要夥伴，分別是博通、聯發科、邁威爾、英特爾。四家公司在訓練和推論任務上各有任務，晶片則交由台積電（2330）代工。

Crypto Briefin指出，Triggerfish訂單可能會重塑投資人對聯發科、及該公司在AI晶片市場的看法。