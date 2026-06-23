電視、筆電面板報價持平

集邦科技（TrendForce）昨（22）日發布今年6月下旬面板報價預測，由於618促銷與世足賽備貨已結束，面板進入出貨淡季，僅監視器面板價格小漲，電視及筆電用面板報價均持平。

世界盃足球賽熱鬧開踢，吸引全球足球迷觀賽目光，市場預期顯示器市場商機趁勢爆發，牽動面板股群創（3481）、友達及彩晶昨天股價帶量上漲，友達以漲停板30.95元作收，彩晶早盤一度觸及漲停板20.65元。

TrendForce研究副總范博毓表示，在618與世足賽的備貨暫告一段落後，6、7月的電視面板需求進入青黃不接的狀態。在需求開始鬆動的跡象下，品牌客戶也抓緊機會開始積極與面板廠洽談特殊專案與MDF等，面板廠則針對生產節奏與出貨安排做調整，試圖穩定價格走勢，同時更聚焦在大尺寸面板的出貨，來維持供需穩定。預期6月電視面板價格將呈現全面持平。

監視器面板在提前備貨逐漸告一段落下，需求動能逐步放緩，加上電視面板價格已明顯轉為持平下，面板廠雖仍想要維持MNT面板價格上漲態勢，但實際上的難度已經開始增加，品牌客戶已經開始要求面板價格轉向持平，在此格局下，預估6月的面板價格將呈現僅部分尺寸上漲的態勢，且漲幅開始收斂。目前預期面板模組中，23.8吋FHD與27吋FHD預估上漲0.1美元，Open Cell面板中，23.8吋FHD預估上漲0.2美元，27吋FHD預估上漲0.1美元。

范博毓指出，筆電品牌客戶仍持續進行提前備貨準備，加上面板廠為持續去化產能，也積極增加對華南市場的出貨安排下，預估整體第2季NB面板出貨有望季增4.6%。不過，面板廠擔憂下半年需求將開始大幅下滑的風險下，對於面板價格走勢的想法仍偏保守。