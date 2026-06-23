快訊

AIT處長谷立言專訪：維持現狀 是兩岸對話的基礎

陽光行動／「四貸同堂」借錢買股賭上身家… 金融泡沫風險飆升

世足賽／梅西再封神！登頂「 進球王」 梅開二度率阿根廷提前晉級

聽新聞
0:00 / 0:00

電電公會打造波蘭科技園區

經濟日報／ 特派記者邱馨儀／華沙22日電

台灣電電公會副秘書長蔡松慧22日在經濟部主辦的歐洲台灣形象展中宣布，電電公會將於波蘭打造的「TEEMA科技園區」，選定西里西亞省的米恩基尼亞樂斯拉夫工業區作基地。

未來波蘭可望成為台灣企業進入歐洲的門戶，除電動車外，可望擴及半導體、資通訊產業（ICT）及人工智慧伺服器等高端領域。

電電公會的團隊預計下個月再到波蘭與當地政府洽談細節。

電電公會的園區規劃將分為多個區域，包括製造區、生活功能區、公共區域以及小型設施和服務中心。雖然尚未正式招商，但至少有一、二十家有高度興趣，投入領域包括電動車、智慧城市、AI Server等，看好歐洲當地的市場需求，就地開發當地市場。過去電電公會在波蘭的在弗羅茨瓦夫、卡多維斯與洛茲間的核心地帶，進行評估，此次在歐洲台灣形象展中公開宣布，與波蘭及歐洲企業共同打造更具韌性的在地產業生態系。

波蘭 經濟部 電動車

延伸閱讀

電電公會在歐洲台灣形象展 宣布將在波蘭Miękinia設立TEMA科技園區

歐洲台灣形象展華沙登場 百家台企參展搶商機

台灣形象展華沙開幕 TEEMA科學園區落腳米恩基尼亞

歐洲台灣形象展華沙起跑 波蘭：攜手捷克、德廠打造台積電魔幻金三角

相關新聞

從租房到逼不得已變有殼族、太太還花錢裝潢 巴菲特卻稱首購屋是做「蠢事」

很多人都說巴菲特這麼有錢，肯定在花錢上面沒有太多限制，甚至可以非常自由…

加入棒球社要買手套隊服 阿嬤推「跑步」勸退孫子…理財達人讚有智慧

每當我做完財務思維的演講之後，常會有人告訴我，他也知道存錢很重要、不要亂花錢很重要。但接著就會問我：...

掌聯準會19年 葛林斯班百歲辭世

美國聯準會前主席葛林斯班廿二日因帕金森氏症併發症辭世，享嵩壽一百歲。他曾在四位美國總統任內掌舵聯準會長達十九年，但卸任不到兩年後爆發次貸風暴，也讓他的光環些許褪色。

市值洗牌！民營金控大躍進 公股倒退嚕

根據十三家金控近半年來的股價及市值變化，今年以來出現大洗牌，金控高層指出，從市值變化結果可以觀察到兩大趨勢，第一，民營金控大躍進、公股金控倒退；第二，金控與投資相關的獲利貢獻股價成長甚多。

逾百台企 搶攻歐洲商機

歐洲台灣形象展廿二日在波蘭華沙登場。

現金股息再創新高 金融股可望獲存股族青睞

金控股利大致底定，公布的現金股息總額逾三千四百億元再創新高，金融股重新回到存股族視野。不過，今年金融股亮點大有不同，民營金控受惠銀行、壽險、證券三大引擎同步轉強，獲利彈性明顯；公股金控則呈現分化，第一金、華南金因證券、投信及財富管理等非銀行業務較具動能，表現相對有撐，合庫金則仍偏銀行本業，獲利表現相對較弱。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。