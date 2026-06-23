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電電公會打造波蘭科技園區
台灣電電公會副秘書長蔡松慧22日在經濟部主辦的歐洲台灣形象展中宣布，電電公會將於波蘭打造的「TEEMA科技園區」，選定西里西亞省的米恩基尼亞樂斯拉夫工業區作基地。
未來波蘭可望成為台灣企業進入歐洲的門戶，除電動車外，可望擴及半導體、資通訊產業（ICT）及人工智慧伺服器等高端領域。
電電公會的團隊預計下個月再到波蘭與當地政府洽談細節。
電電公會的園區規劃將分為多個區域，包括製造區、生活功能區、公共區域以及小型設施和服務中心。雖然尚未正式招商，但至少有一、二十家有高度興趣，投入領域包括電動車、智慧城市、AI Server等，看好歐洲當地的市場需求，就地開發當地市場。過去電電公會在波蘭的在弗羅茨瓦夫、卡多維斯與洛茲間的核心地帶，進行評估，此次在歐洲台灣形象展中公開宣布，與波蘭及歐洲企業共同打造更具韌性的在地產業生態系。
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