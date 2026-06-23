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通用智慧助理 邁向普及化

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

OpenAI、Google、Anthropic等AI大廠相繼推出新版本模型，加速AI發展，同時OpenAI宣誓將把通用智慧助理（AGI）服務推向一般使用者，帶動AI算力爆發成長。

由於AI服務不斷強化使用者體驗，屆時將有機會吸引更多付費訂閱商機，使AI算力建置規模不斷擴大，可望讓包含吃下全球近九成AI晶片代工製造的台積電（2330），及拿下全球約九成AI伺服器ODM製造的鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等接單持續成長。

OpenAI傳出有望在本周推出新版本AI模型GPT 5.6 Pro，且另一AI模型大廠Anthropic也傳出有機會在本周釋出新版的Mythos 模型，可能將命名為Mythos 5.1或Mythos 6，甚至可能因為效能過於強大，最終決定不被對外釋出，僅留Anthropic內部開發使用。

值得注意的是，AI發展進入到2026年後，各大AI模型廠的新版本釋出速度加快，同時也有望將AI服務延伸到各式終端應用及使用者，讓AI算力需求不斷增加。

事實上，被視為AI教父的輝達執行長黃仁勳在今年3月才對外指出，AI基礎建設才剛開始，未來每一個企業都將會使用AI，且每個國家也都將建構AI設施或服務，目前全球每年僅投入數千億美元打造AI設施，未來可望上升到數兆美元規模。

除了OpenAI宣誓把AGI服務推向一般使用者，Google、Anthropic、xAI等AI大廠也正積極開發AGI服務。

OpenAI 緯創 廣達

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