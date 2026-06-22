台灣形象展華沙開幕 TEEMA科學園區落腳米恩基尼亞

由經濟部國際貿易署與外貿協會主辦的「2026歐洲臺灣形象展」今天在華沙開展，台灣電電公會副秘書長蔡松慧宣布，波蘭TEEMA科學園區將選擇米恩基尼亞（Miękinia）為基地，以「海外科學園區3.0」模式複製台灣經驗。

「2026歐洲臺灣形象展」今天在華沙會展中心盛大開展，這是台灣形象展首度移師波蘭，集結逾百家台灣指標企業，以「韌性、信賴與重建」為主軸，並首度邀請歐盟、日本及烏克蘭參與，深化中東歐供應鏈合作。

經濟部政次江文若致詞指出，台灣形象展在2017年開辦，是台灣展示領先創新能力與競爭優勢的重要平台，今年以「3Rs」為核心精神，包含供應鏈的「韌性（Resiliency）」、互信基礎的「信賴（Reliability）」及聚焦基礎建設與繁榮未來的「重建（Rebuilding）」。

她表示，波蘭是台灣進入歐洲市場的關鍵夥伴，自2018年雙邊簽署MOU以來，貿易額已增長20%；台波雙方也將簽署新的研究與發展（R&D）合作備忘錄。

外交部長林佳龍致詞時引述波蘭前總統華勒沙（Lech Wałęsa）名言「沒有團結就沒有自由」，強調在威權擴張情勢下，民主國家聯合建立韌性供應鏈，正是實踐波蘭啟發世界的「團結」精神。

他提及台積電在德國、鴻海在法國與捷克，以及台達電在荷蘭與斯洛伐克的投資，指出波蘭作為工業與物流樞紐，正扮演台灣進入歐洲市場的關鍵角色，台灣也準備好投入智慧城市與通訊專業協助烏克蘭重建。

歐盟執委會內部市場、工業、創業及中小企業總署（DG GROW）副總署長穆塔里耶（Valère Moutarlier）與會表示，期待台歐在機器人、先進製造、智能技術與循環經濟等前瞻性的合作，並將共識轉化為具實質影響力的戰略專案。

波蘭經濟發展暨科技部次長雅洛斯（Michał Jaros）則呼應，面對地緣政治風險，「友岸外包」（Friend-shoring）與打造民主韌性供應鏈已是必然趨勢。他向波蘭業界喊話：「我們要把未來的產業（industry offuture）帶進波蘭。」

外貿協會董事長黃志芳指出，當前全球體制正發生轉變。面對挑戰，台歐合作不應該是各自獨立的努力，而應該如同「波蘭舞曲（Polonaise）」般，是一個共享的夢想，攜手建立更緊密的連結，共同打造明天。

針對外界矚目的波蘭園區進度，台灣電機電子工業同業公會（電電公會，TEEMA）副秘書長蔡松慧正式宣布，TEEMA科技園區將優先選擇位於下西里西亞省（Dolny Śląsk）弗羅茨瓦夫（Wroclaw）大都會區的米恩基尼亞（Miękinia）建立基地。

他透露，該地基礎設施已就緒，未來園區將劃分為電池專區、生活機能區、公共基礎設施區，以及智慧設施與服務中心等4大核心區域。

他表示，此行考察了洛茲（Lodz）與卡多維斯（Katowice）等地，進展相當順利，期待台波政府共同促成台灣基礎建設在波蘭落地。