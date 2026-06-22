研調：世足備貨告一段落 6月電視面板價格持平

研調機構集邦科技今天公布6月下旬面板報價，在電商年中檔期618購物節促銷與世足賽的備貨暫告一段落後，在目前買賣方拉鋸下，預期6月電視面板價格將全面持平。液晶顯示器（Monitor）面板上漲也有難度，筆電面板價格則全面持平。

集邦（TrendForce）研究副總經理范博毓表示，6至7月電視面板需求進入稍微「青黃不接」的狀態，在需求開始鬆動的跡象下，品牌客戶也抓緊機會開始積極與面板廠洽談特殊專案與協商價格等，面板廠則針對生產節奏與出貨安排做調整，試圖穩定價格走勢，同時更聚焦在大尺寸面板的出貨，來維持供需穩定。在目前買賣方的拉鋸下，預期6月的電視面板價格將呈現全面持平態勢。

液晶顯示器面板部分，范博毓指出，在提前備貨逐漸告一段落下，6月需求逐步放緩，加上電視面板價格已明顯轉為持平下，面板廠雖仍想要維持液晶顯示器面板價格上漲態勢，但實際難度已開始增加，品牌商已要求面板價格轉向持平，在此格局下，預估6月面板價格將僅部分尺寸上漲，且漲幅收斂。目前預期面板模組中，23.8吋FHD與27吋FHD預估上漲0.1美元，Open Cell面板中，23.8吋FHD預估上漲0.2美元，27吋FHD預估上漲0.1美元。

筆電面板方面，集邦說明，6月品牌客戶仍持續提前備貨準備，加上面板廠為持續去化產能，也積極增加對華南市場的出貨安排，預估整體第2季筆電面板出貨仍有望季增4.6%。不過，面板廠在擔憂下半年需求將開始大幅下滑的風險下，對於面板價格走勢的想法仍偏保守，不敢貿然提出漲價，因此目前預估6月筆電面板價格將全面持平。