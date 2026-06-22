明基材料：顯示面板材料轉型 醫材將成最大成長動能

材料科學品牌明基材料董事長陳建志今天表示，2000年前後集團就看好醫療產業，在南京蓋醫院，明基材也從生產光碟到顯示面板偏光片，進一步轉型到醫材，醫材將成明基材料最重要成長動能，已打入全球前20大醫材公司中的3、4家供應鏈。

明基材料今天舉行媒體交流會，陳建志指出，「明基材料行」將推出產業界最需要的材料，推出一站式整合方案，鎖定專業臨床、高階醫衛材、滅菌包材、視力照護及肌膚護理，全面滲透醫療旅程的每一個環節。全場域健康守護，從專業手術室到日常居家照護，提供跨情境的解決方案。

明基材料旗下包括安適康（Anscare）專業傷口照護品牌，提供從傷口感染偵測到復原的完整照護旅程，產品涵蓋止血、傷口照護、負壓治療與疤痕護理4大領域；碩晨（Cenefom）則是醫用級聚乙烯醇（PVA）泡棉專業廠，專注高階PVA 高分子發泡技術，可依臨床需求調整軟硬度與成型設計，廣泛應用於醫用吸血棉及眼、耳鼻喉科手術。

高階醫衛材的衛普材料為全球醫衛領域不織布與薄膜關鍵材料業者，提供跨足醫療耗材、衛生與美妝、工業應用及永續材料的關鍵材料，包括符合國際醫療標準的手術衣布、醫用不織布及關鍵醫衛材。此外，聯和醫材為亞洲領先滅菌包材品牌，為院內感染防控的第一道防線。

其他包括美若康（Miacare）、琦洛麗（GemMonster）矽水膠隱形眼鏡領導品牌，專研高機能矽水膠技術，首創全球無溶劑、高透氧矽水膠材料，結合精準光學設計；肌膚護理則有痘痘貼品牌護妍天使（DermaAngel）。

陳建志說，明基材料從光碟片、偏光片做到醫療，緣起於集團大家長李焜耀在2000年前後於南京蓋醫院，後來再建蘇州明基醫院，從醫療服務做起，從先進國家人口老化著眼，推論未來人口65歲以上會占大部分，醫療需求增加。

他解釋，明基材料推醫療產品，與原有的資訊電子（IT）產品不同，醫材重視的是信任，需要時間建立客戶關係，也需要一定品質、技術的累積。

他說，明基材料從最早的皮膚健康開始，做到視力、臨床，把IT產業創新的靈魂帶進醫療產業，接下來有醫療包材、高階醫材公司的購併，已建立醫療技術平台，並打入台灣大部分醫學中心，也打入全球前20大醫材公司部分供應鏈，不論在終端消費市場或醫療機構都有布局，醫材將成為明基材料成長的動能。