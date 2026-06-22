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通膨風暴聯發科也扛不住！五大因素致成本上揚 通知客戶漲價

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科總經理暨營運長陳冠州。圖／本報資料照片
聯發科總經理暨營運長陳冠州。圖／本報資料照片

受到原材料、記憶體短缺、晶圓代工價格上揚及供貨商交期延長等引發的通膨風暴，正在半導體產業蔓延。國內IC設計龍頭聯發科近期也扛不住成本上漲壓力，通知客戶調漲各項晶片價格，這也是聯發科近期罕見漲價行動。

雖然聯發科未載明調漲的晶片項目及調漲幅度，但這項漲價行動則是聯發科總經理暨營運長陳冠州名義發出，顯見調漲晶片項目應是全面性。

這也呼應聯發科董事長蔡明介在今年股東常會時，回應股東提問產品價格策略時，表示考量AI算力需求激增使多項關鍵零組件缺貨又漲價，聯發科不排除適度調整產品價格，在近期，以零組件遭遇前所未有的短缺、產能受限、供應商交期延長，以及原物料與物流成本上升等五大因素，對客戶發出漲價通知。

而稍早台積電董事長魏哲家主持股東常會時，也證實將調漲先進製程（指7奈米以下）晶圓代工價格，應是對聯發科帶來關鍵成本上漲；而相關化工及矽晶圓價格也都相繼漲價。

聯發科強調這是做了很多努力後不得不做轉嫁漲價行動。陳冠州在漲價通知表示，為了應對成本上升，我們（指公司）已採取多項措施——與供應商重新協商條件、優化營運、重新分配資源，以確保持續穩定向客戶供貨，並在力所能及的範圍內自行吸收成本。然而，現有成本上升的幅度與持續性，使我們必須重新檢視訂價結構，以確保產能、保障供應連續性並持續投入於關鍵技術研發，以支持公司和供應鏈未來成長。

以下是聯發科漲價通知全文：

尊敬的客戶：

感謝您一直以來與聯發科技的合作。我們非常重視您對我們的信任，以及對雙方業務關係的持續承諾。

本信函是為了通知您有關我們產品訂價結構的重要資訊。誠如您所知，全球半導體零組件供應鏈持續面臨重大挑戰。前所未有的零組件短缺、產能受限、供應商交期延長，以及原物料與物流成本上升，均導致我們供應成本大幅增加。這種情況是整個產業共同面臨的，也已影響到整體供應鏈。

為了應對成本上升，我們已採取多項措施——與供應商重新協商條件、優化營運、重新分配資源，以確保持續穩定向客戶供貨，並在力所能及的範圍內自行吸收成本。然而，現有成本上升的幅度與持續性，使我們必須重新檢視訂價結構，以確保產能、保障供應連續性並持續投入於關鍵技術研發，以支持您未來成長。

我們重視與您的夥伴關係，並深知在面對產業挑戰時攜手合作的重要性。我們始終致力於支持您的業務成長，並提供最高品質的服務。

針對此次調整的具體內容，負責貴公司的業務經理將會盡快與您聯繫，為您詳細說明並解答相關疑問。

感謝您的支持與信任。我們期待透過雙方的緊密合作，共同克服這段挑戰，攜手邁向長期的發展與成長。

順頌商祺

陳冠州

總經理暨營運長

聯發科技股份有限公司

聯發科也扛不住通膨風暴， 對客戶發出漲價通知。圖／業者提供
聯發科也扛不住通膨風暴， 對客戶發出漲價通知。圖／業者提供

聯發科 通膨 晶片

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