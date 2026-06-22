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資訊系統發生網路資安事件 耕興：依程序報警

中央社／ 新竹22日電

無線網通及行動通訊產品射頻和天線測試及認證業者耕興今天公告指出，部分資訊系統發生網路資安事件，已依程序報警。因受影響的資料檔案留有備份，不影響營運與業務進行。

耕興表示，資訊系統網路資安事件是發生於6月13日，在察覺異常時已立即啟動資安防禦、復原機制，並委請外部資安公司技術專家共同處理，後續已依程序報警。

耕興指出，受影響的資料檔案留有備份，不影響營運、業務進行等。未來將持續提升網路與資訊基礎架構的安全管控，並依外部資安技術專家建議加強防護，確保資訊安全。

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