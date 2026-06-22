快訊

駐監察院保六警傍晚巡查 驚見技工「頭部受創」陳屍庫房

國泰投信爆爭議！8檔基金啟動淨值重算 董事郭明鑑請辭

掌舵聯準會19年…前主席葛林斯班辭世 享嵩壽100歲

聽新聞
0:00 / 0:00

昕力資加入英特爾夥伴聯盟 強化AI布局

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

昕力資*（7781）宣布正式導入英特爾Intel）Xeon 6處理器與Intel Arc Pro B60 GPU，作為其企業級AI解決方案的核心運算底層，也正式宣布成為英特爾夥伴聯盟Intel Partner Alliance的一員，強化公司在邊緣運算與生成式AI領域的技術能力，協助企業加速數位轉型。

昕力資訊董事長姚勝富表示，此次導入Intel Xeon 6與Intel Arc Pro B60是推動AISO主權AI的重要里程碑，透過Intel的技術優勢，將能進一步整合自研的生成式AI平台、API管理中台與AI Gateway能力，為企業打造兼有在地部署、資料自主與高效能運算的解決方案，實現百工百業安全的智慧化轉型。

未來將透過新加坡、越南與日本等據點的布局，加速拓展亞太市場，推動企業AI解決方案的國際化發展。

公司自研的SysTalk.VIKI平台搭載Intel架構，以Intel Xeon 6處理器提供強大的運算核心，為複雜的企業級AI模型提供穩定且高效的運算基礎，在結合Intel Arc Pro GPU，VIKI在初步測試中展現出優異的推論效能與低延遲特性，極能支撐高併發的企業應用場景，透過公司軟硬一體架構，企業能在確保敏感數據在資安與合規的前提下，實現全面性的地端部署。

Intel亞太及日本區副總裁暨總經理Santhosh Viswanathan指出，隨著亞太及日本地區的企業競相解鎖AI價值，Intel需要在具備可擴充性的單一架構下，尋求效能、經濟效益及數據管控三者兼備的平台。

透過結合Intel Xeon 6處理器與Intel Arc Pro GPU，昕力SysTalk.VIKI這樣的應用平台，將能為客戶提供強大的地端生成式AI架構基礎，不僅有助降低成本、提升回應速度，更能保有對機敏數據的主權掌控。

Intel 英特爾

延伸閱讀

昕力資訊導入Intel Xeon 6處理器 定義主權AI運算新標準

姚勝富：導入Intel平台 將成為推動AISO主權AI的重要里程碑

技嘉AI、HPC與次世代基礎架構亮相 ISC High Performance 2026

HPE將自駕網路擴展至邊緣、園區、資料中心與 AI 工廠

相關新聞

資安院內部駭侵事件 林盈達請辭院長職務

國家資通安全研究院今年初發現，有員工的工作電腦違規存取內部檔案文件後，主動向調查局所屬單位報案進行偵辦。資安院院長林盈達...

通膨風暴聯發科也扛不住 五大因素致成本上揚 通知客戶漲價

受到原材料、記憶體短缺、晶圓代工價格上揚及供貨商交期延長等引發的通膨風暴，正在半導體產業蔓延。國內IC設計龍頭聯發科近期也扛不住成本上漲壓力，通知客戶調漲各項晶片價格，這也是聯發科近期罕見漲價行動。

昕力資加入英特爾夥伴聯盟 強化 AI 布局

昕力資*（7781）宣布正式導入英特爾（Intel）Xeon 6處理器與Intel Arc Pro B60 GPU，作為其企業級AI解決方案的核心運算底層，也正式宣布成為英特爾夥伴聯盟Intel Partner Alliance的一員，強化公司在邊緣運算與生成式AI領域的技術能力，協助企業加速數位轉型。

宏碁資訊 策略投資普鴻旗下華致資訊

宏碁資訊（6811）22日宣布，董事會通過對普鴻（6590）旗下華致資訊（InfoFab）策略投資案，並將取得該公司一席董事。雙方將以「智能轉型、AI賦能、共築企業新動能」為合作願景，攜手布局企業核心系統與AI應用服務市場。

超稀缺釋出！ 建漢將競標竹科創新路廠房

近年受惠AI趨勢帶動，台灣半導體及科技產業積極擴大營運規模，科學園區的辦公室到廠區都非常搶手，尤以新竹科學園區廠房更顯稀缺性。網通廠建漢（3062）22日公告將競標竹科創新路廠房及附屬設備。

市場再傳縮減28奈米產能？台積電否認：持續擴產中

市場近期再傳出台積電（2330）將縮減28奈米產能，對此台積電22日鄭重再次否認，並重申4月法說會上說法，強調在成熟製程技術的策略並無改變，將繼續優化成熟製程技術的產品組合，並專注於更高的附加價值和策略性市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。