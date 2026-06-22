昕力資加入英特爾夥伴聯盟 強化AI布局

昕力資*（7781）宣布正式導入英特爾（Intel）Xeon 6處理器與Intel Arc Pro B60 GPU，作為其企業級AI解決方案的核心運算底層，也正式宣布成為英特爾夥伴聯盟Intel Partner Alliance的一員，強化公司在邊緣運算與生成式AI領域的技術能力，協助企業加速數位轉型。

昕力資訊董事長姚勝富表示，此次導入Intel Xeon 6與Intel Arc Pro B60是推動AISO主權AI的重要里程碑，透過Intel的技術優勢，將能進一步整合自研的生成式AI平台、API管理中台與AI Gateway能力，為企業打造兼有在地部署、資料自主與高效能運算的解決方案，實現百工百業安全的智慧化轉型。

未來將透過新加坡、越南與日本等據點的布局，加速拓展亞太市場，推動企業AI解決方案的國際化發展。

公司自研的SysTalk.VIKI平台搭載Intel架構，以Intel Xeon 6處理器提供強大的運算核心，為複雜的企業級AI模型提供穩定且高效的運算基礎，在結合Intel Arc Pro GPU，VIKI在初步測試中展現出優異的推論效能與低延遲特性，極能支撐高併發的企業應用場景，透過公司軟硬一體架構，企業能在確保敏感數據在資安與合規的前提下，實現全面性的地端部署。

Intel亞太及日本區副總裁暨總經理Santhosh Viswanathan指出，隨著亞太及日本地區的企業競相解鎖AI價值，Intel需要在具備可擴充性的單一架構下，尋求效能、經濟效益及數據管控三者兼備的平台。

透過結合Intel Xeon 6處理器與Intel Arc Pro GPU，昕力SysTalk.VIKI這樣的應用平台，將能為客戶提供強大的地端生成式AI架構基礎，不僅有助降低成本、提升回應速度，更能保有對機敏數據的主權掌控。