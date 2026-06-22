易發子公司遭駭客攻擊 委請外部資安專家處理

受到原材料、記憶體短缺、晶圓代工價格上揚及供貨商交期延長等引發的通膨風暴，正在半導體產業蔓延。國內IC設計龍頭聯發科近期也扛不住成本上漲壓力，通知客戶調漲各項晶片價格，這也是聯發科近期罕見漲價行動。

2026-06-22 20:11