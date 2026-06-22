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Vistec展現電子束微影製程在光子學新應用

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
Vistec於2026年EMLC研討會展現電子束微影製程在光子學新應用。圖／Vistec提供
Vistec於2026年EMLC研討會展現電子束微影製程在光子學新應用。圖／Vistec提供

全球電子束（e-beam）微影系統領導供應商Vistec Electron Beam GmbH將於第41屆歐洲光罩與微影技術研討會（EMLC 2026）上發表其在電子束技術方面的最新發展成果，尤其是在光子學及先進半導體的新應用。

這項該研討會將於2026年6月22-24日在德國耶拿市舉辦。今年也正逢Vistec成立30週年，對於這家擁有60多年電子束專業知識的公司，是一個重要的里程碑。在過去的一年裡，Vistec取得了多項重大進展，包括新增客戶裝機、擴展全球業務，以及繼續在其核心微影技術領域持續創新。藉由參加EMLC研討會，Vistec將展現其創新技術如何推動工業與先進研究應用領域中的先進半導體、光子學、微光學、生物感測奈米機電／微機電系統（NEMS/MEMS）以及量子計算的進步。

Vistec的電子束微影系統基於公司本身專有的可變形束（VSB）技術，不僅能繪製高精密圖案，同時也極度靈活。不同於傳統高斯光束系統的逐點曝光方式，VSB技術能夠曝寫從奈米級到微米級的可變尺寸圖形，有助於大幅減少曝光次數並縮短撰寫時間。若結合先進胞元投影技術，得以在單一曝光步驟中曝製重複或甚至任意結構圖形，Vistec系統在光子學、微光學和AR／VR波導等具有重複幾何結構的應用中則能夠顯著提升產能。

另外，Vistec在化合物半導體晶圓代工廠中受到廣泛採用，迄今已有數十套系統完成安裝，用於先進設備製造。在美國，Vistec將為一家主要科技創新業者針對一項先進研究計畫提供一套電子束微影系統，進一步凸顯電子束技術在下一代設備創新中日益重要的地位。其他的歐洲客戶業務也同樣反映出市場對於靈活、高解析度的微影解決方案的需求持續增長。

而在臺灣，Vistec也力求繼續擴展其業務版圖，目前正在為國家實驗研究院所屬的臺灣半導體研究中心安裝一套12吋電子束微影系統。Vistec也為臺灣化合物半導體晶圓代工市場的客戶提供服務。

半導體 德國 製程

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