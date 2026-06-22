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昕力資訊加入英特爾夥伴聯盟 深化合作搶地端商機

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
昕力資董事長姚勝富表示，昕力資訊加入Intel夥伴聯盟，將深化合作，搶占地端商機。圖／昕力資提供
昕力資董事長姚勝富表示，昕力資訊加入Intel夥伴聯盟，將深化合作，搶占地端商機。圖／昕力資提供

昕力資訊（7781）今宣布正式導入英特爾Intel ）Xeon 6 處理器與 Intel Arc Pro B60 GPU，作為其企業級 AI 解決方案的核心運算底層，也正式宣布成為英特爾夥伴聯盟 Intel Partner Alliance的一員，企盼透過與 Intel 的深度合作，強化公司在邊緣運算與生成式 AI 領域的技術能力，協助企業加速數位轉型，並提升關鍵任務應用的穩定性與效能表現。

昕力資訊董事長姚勝富表示，此次導入 Intel Xeon 6 與 Intel Arc Pro B60，不僅是公司深化技術佈局的展現，更是推動AISO 主權 AI 的重要里程碑 ，透過 Intel 的技術優勢，將能進一步整合自研的生成式 AI 平台、API 管理中台與 AI Gateway 能力，為企業打造兼有在地部署、資料自主與高效能運算的解決方案 ，實現百工百業安全的智慧化轉型。未來將透過新加坡、越南與日本等據點的布局，加速拓展亞太市場，推動企業 AI 解決方案的國際化發展。

公司自研的 SysTalk.VIKI 平台搭載Intel 架構，以Intel Xeon 6 處理器提供強大的運算核心，為複雜的企業級 AI 模型提供穩定且高效的運算基礎 ，在結合 Intel Arc Pro GPU，VIKI 在初步測試中展現出優異的推論效能與低延遲特性，極能支撐高併發的企業應用場景，透過公司軟硬一體架構，企業能在確保敏感數據在資安與合規的前提下，實現全面性的地端部署。

英特爾亞太及日本區副總裁暨總經理 Santhosh Viswanathan 指出，隨著亞太及日本地區的企業競相解鎖 AI 價值，Intel需要在具備可擴充性的單一架構下，尋求效能、經濟效益及數據管控三者兼備的平台。透過結合 Intel Xeon 6 處理器與 Intel Arc Pro GPU，像昕力 SysTalk.VIKI 這樣的應用平台，將能為客戶提供強大的地端生成式 AI 架構基礎，不僅有助降低成本、提升回應速度，更能保有對機敏數據的主權掌控。 Intel 與各區域合作夥伴共同打造的企業級主權 AI，就是為了讓各國政府與企業在加速推動 AI 的同時，無需在合規性、安全性或信任上做出妥協。

Intel 英特爾 處理器

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