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宏碁資訊 策略投資普鴻旗下華致資訊
宏碁資訊（6811）22日宣布，董事會通過對普鴻（6590）旗下華致資訊（InfoFab）策略投資案，並將取得該公司一席董事。雙方將以「智能轉型、AI賦能、共築企業新動能」為合作願景，攜手布局企業核心系統與AI應用服務市場。
宏碁資訊總經理周幸蓉表示：「宏碁資訊將透過華致資訊策略投資案，積極擴大企業級AI服務版圖，強化雙方在市場與技術資源的整合，透過ERP導入後續的雲端維運與AI加值服務，建立長期且持續性的合作模式，提升客戶續約率與服務黏著度，並藉由雙方客戶與技術資源的整合，擴大經常性收入來源，創造跨售商機，持續挹注營收成長動能。」
普鴻資訊暨華致資訊林群國董事長表示：「ERP是企業核心系統，更是企業邁向AI智慧營運的重要基礎。華致資訊具備長期SAP ERP導入與顧問經驗與宏碁資訊在AI、雲端與資安領域的技術能量，將共同協助企業從核心流程數位化，進一步邁向AI智慧決策，打造具韌性的營運模式。雙方也將從技術整合與市場拓展合作，布局企業在AI升級的商機。」
宏碁資訊服務超過千家企業客戶，具備AI、雲端及資安整合能力，華致資訊則深耕SAP ERP市場超過20年，逾200家企業客戶，並維持超過九成的續約率，雙方將結合各自優勢，推動企業核心系統與AI技術的深度融合，協助企業客戶提升營運效率，加速AI轉型進程。
展望未來，雙方將共同推動SAP技術服務合作，並將AI與AI Agent能力延伸至ERP應用場景，結合智慧報表、預測分析、流程自動化與智能決策等服務，協助製造業與大型企業加速智慧營運升級、強化數據治理能力及加速以AI轉型。擴展企業在智慧應用的場景，從ERP核心系統進一步邁向AI驅動的智慧營運模式，協助更多企業在全球供應鏈重組的挑戰中提升競爭優勢。
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