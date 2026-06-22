超稀缺釋出！ 建漢將競標竹科創新路廠房

市場近期再傳出台積電（2330）將縮減28奈米產能，對此台積電22日鄭重再次否認，並重申4月法說會上說法，強調在成熟製程技術的策略並無改變，將繼續優化成熟製程技術的產品組合，並專注於更高的附加價值和策略性市場。

2026-06-22 17:35