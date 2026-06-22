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超稀缺釋出！ 建漢將競標竹科創新路廠房
近年受惠AI趨勢帶動，台灣半導體及科技產業積極擴大營運規模，科學園區的辦公室到廠區都非常搶手，尤以新竹科學園區廠房更顯稀缺性。網通廠建漢（3062）22日公告將競標竹科創新路廠房及附屬設備。
市場人士分析，新竹科學園區近年幾乎滿載，廠房超稀缺，且多以公開競標方式釋出，幾乎一釋出就秒殺，預期建漢創新路廠房競標案將成為各界關注焦點。
建漢22日公告董事會決議通過以公開競標方式處分創新路廠房及其附屬設備。建漢說明，為優化資產結構、活化閒置資產並提升資金效益，本公司董事會決議通過以公開競標方式處分創新路廠房及其附屬設備。
據了解，建漢將公開競標處分創新路廠房應為2015年從台揚手中標下的廠房，當時台揚公開標售新竹市創新二路一號廠房，建物面積46,994.11平方公尺（折合14,215.72坪），交易總金額為新台幣4.9億元。
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