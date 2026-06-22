快訊

苗栗市區民宅二樓起火搶救中 屋內父子2人逃出無大礙

中職／汶汶聲明「大家不要太擔心」 針對網路猜測也有話說

撂倒三星！SK海力士躍南韓市值王 從差點破產的銅板股上演最強逆轉勝

聽新聞
0:00 / 0:00

市場再傳縮減28奈米產能？ 台積電否認：持續擴產中

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
市場近期再傳出台積電將縮減28奈米產能，對此台積電22日鄭重再次否認。 路透
市場近期再傳出台積電將縮減28奈米產能，對此台積電22日鄭重再次否認。 路透

市場近期再傳出台積電（2330）將縮減28奈米產能，對此台積電22日鄭重再次否認，並重申4月法說會上說法，強調在成熟製程技術的策略並無改變，將繼續優化成熟製程技術的產品組合，並專注於更高的附加價值和策略性市場。

市場近期聚焦成熟製程的產能變化，由於成熟製程產能供不應求，也連帶再度讓主力為先進製程的台積電旗下成熟製程產能情況再獲關注。

台積則否認外界傳聞，並重申4月法說會已提及，在成熟製程技術的策略並無改變，將繼續優化成熟製程技術的產能組合，並專注於更高附加價值和策略性市場，同時確保有足夠的產能支持客戶成長。台積電在成熟製程技術的策略上並無改變。我們專注於為特殊製程技術建置具備優異良率的產能，而非僅只是一般的產能供應，並正在增加我們的成熟製程技術產能，例如日本 JASM 的第一座晶圓廠係針對 CMOS 影像感測器應用，而德國的 ESMC 則針對汽車與工業應用。

台積電

延伸閱讀

傳縮減28奈米產能 台積電：成熟製程策略不變

成熟製程產能供吃緊優先 PMIC傳意法半導體通知MCU漲價

英特爾傳與聯電合作3奈米 專家：可望創雙贏局面

集邦：DRAM漲勢延燒至DDR2 Q3漲勢仍達四成

相關新聞

資安院內部駭侵事件 林盈達請辭院長職務

國家資通安全研究院今年初發現，有員工的工作電腦違規存取內部檔案文件後，主動向調查局所屬單位報案進行偵辦。資安院院長林盈達...

昕力資加入英特爾夥伴聯盟 強化 AI 布局

昕力資*（7781）宣布正式導入英特爾（Intel）Xeon 6處理器與Intel Arc Pro B60 GPU，作為其企業級AI解決方案的核心運算底層，也正式宣布成為英特爾夥伴聯盟Intel Partner Alliance的一員，強化公司在邊緣運算與生成式AI領域的技術能力，協助企業加速數位轉型。

宏碁資訊 策略投資普鴻旗下華致資訊

宏碁資訊（6811）22日宣布，董事會通過對普鴻（6590）旗下華致資訊（InfoFab）策略投資案，並將取得該公司一席董事。雙方將以「智能轉型、AI賦能、共築企業新動能」為合作願景，攜手布局企業核心系統與AI應用服務市場。

超稀缺釋出！ 建漢將競標竹科創新路廠房

近年受惠AI趨勢帶動，台灣半導體及科技產業積極擴大營運規模，科學園區的辦公室到廠區都非常搶手，尤以新竹科學園區廠房更顯稀缺性。網通廠建漢（3062）22日公告將競標竹科創新路廠房及附屬設備。

市場再傳縮減28奈米產能？台積電否認：持續擴產中

市場近期再傳出台積電（2330）將縮減28奈米產能，對此台積電22日鄭重再次否認，並重申4月法說會上說法，強調在成熟製程技術的策略並無改變，將繼續優化成熟製程技術的產品組合，並專注於更高的附加價值和策略性市場。

傳縮減28奈米產能 台積電：成熟製程策略不變

市場傳出，台積電積極衝刺先進製程，縮減28奈米製程產能，聯電和世界先進可望受惠轉單效應。台積電今天重申，在成熟製程技術的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。