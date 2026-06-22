聽新聞
0:00 / 0:00
市場再傳縮減28奈米產能？ 台積電否認：持續擴產中
市場近期再傳出台積電（2330）將縮減28奈米產能，對此台積電22日鄭重再次否認，並重申4月法說會上說法，強調在成熟製程技術的策略並無改變，將繼續優化成熟製程技術的產品組合，並專注於更高的附加價值和策略性市場。
市場近期聚焦成熟製程的產能變化，由於成熟製程產能供不應求，也連帶再度讓主力為先進製程的台積電旗下成熟製程產能情況再獲關注。
台積則否認外界傳聞，並重申4月法說會已提及，在成熟製程技術的策略並無改變，將繼續優化成熟製程技術的產能組合，並專注於更高附加價值和策略性市場，同時確保有足夠的產能支持客戶成長。台積電在成熟製程技術的策略上並無改變。我們專注於為特殊製程技術建置具備優異良率的產能，而非僅只是一般的產能供應，並正在增加我們的成熟製程技術產能，例如日本 JASM 的第一座晶圓廠係針對 CMOS 影像感測器應用，而德國的 ESMC 則針對汽車與工業應用。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 WWDC 2026看這篇就懂！3分鐘掌握Apple最重要3大更新亮點
📢 WWDC 2026除了AI…iOS 27還有7大寶藏功能：鬧鐘音量終於獨立
📢iPhone Fold「最清楚」實機照曝光！蘋果摺疊機改護照式大小、剩1種顏色
📢 LINE免費貼圖7款！日文諧音哏「鼠咪嗎誰」必用 吉娃娃配GUCCI超迷因
📢小米空氣淨化器6開箱！過濾細菌、病毒、甲醛汙染源 過敏族殺菌高CP
📢 舊Apple Watch真的要丟了！Watch OS 27完整支援名單 連旗艦款都說掰掰
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。