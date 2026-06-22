市場再傳縮減28奈米產能？ 台積電否認：持續擴產中

市場近期再傳出台積電（2330）將縮減28奈米產能，對此台積電22日鄭重再次否認，並重申4月法說會上說法，強調在成熟製程技術的策略並無改變，將繼續優化成熟製程技術的產品組合，並專注於更高的附加價值和策略性市場。

市場近期聚焦成熟製程的產能變化，由於成熟製程產能供不應求，也連帶再度讓主力為先進製程的台積電旗下成熟製程產能情況再獲關注。

台積則否認外界傳聞，並重申4月法說會已提及，在成熟製程技術的策略並無改變，將繼續優化成熟製程技術的產能組合，並專注於更高附加價值和策略性市場，同時確保有足夠的產能支持客戶成長。台積電在成熟製程技術的策略上並無改變。我們專注於為特殊製程技術建置具備優異良率的產能，而非僅只是一般的產能供應，並正在增加我們的成熟製程技術產能，例如日本 JASM 的第一座晶圓廠係針對 CMOS 影像感測器應用，而德國的 ESMC 則針對汽車與工業應用。