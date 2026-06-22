傳縮減28奈米產能 台積電：成熟製程策略不變

市場傳出，台積電積極衝刺先進製程，縮減28奈米製程產能，聯電和世界先進可望受惠轉單效應。台積電今天重申，在成熟製程技術的策略並無改變，將繼續優化成熟製程技術的產品組合，並專注於更高的附加價值和策略性市場。

市場傳出，台積電今年初28奈米月投片量約20萬片，6月降至15萬片，主要是將28奈米產能轉為支援矽中介層，部分客戶轉向尋求聯電和世界先進協助。

台積電今天重申，在成熟製程技術的策略並無改變，將繼續優化成熟製程技術的產能組合，並專注於更高附加價值和策略性市場，同時確保有足夠的產能支持客戶成長。

台積電於4月法人說明會中指出，台積電實際正在增加成熟製程技術產能，如日本JASM第1座晶圓廠是針對影像感測器應用，德國ESMC針對汽車與工業應用。