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恩智浦推出新一代雷達解決方案單晶片至主流汽車平台

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
恩智浦新一代雷達解決方案單晶片，將感測器端L2與L2+等級ADAS處理能力整合至主流汽車平台。圖／恩智浦提供
恩智浦新一代雷達解決方案單晶片，將感測器端L2與L2+等級ADAS處理能力整合至主流汽車平台。圖／恩智浦提供

全球汽車半導體領導廠商恩智浦半導體（NXP ）宣布推出SAF8444汽車雷達系統單晶片（SoC）方案。該產品採用創新的射頻設計，可實現高效能、高能效應用，同時還能幫助客戶簡化散熱管理設計、降低車輛整合難度，有效降低整體系統成本。這些優勢使其更貼合電動車平台的要求。

SAF8444以恩智浦業界首款28奈米 RFCMOS雷達單晶片架構為基礎，幫助先進L2與L2+等級ADAS功能在價格極具競爭力的經濟型車款及入門級車系實現大規模普及。

恩智浦半導體資深副總裁暨雷達與ADAS事業部總經理Meindert van den Beld表示：「SAF8444進一步增強恩智浦的單晶片雷達產品組合，兼顧效能、能效與成本，協助客戶在降低系統成本的同時，滿足日益嚴格的安全要求，這是推動ADAS普及的關鍵一步。」

隨著先進駕駛輔助功能日益成為各車型細分市場的要求，再加上Euro NCAP 2030規範所提出的實際使用場景要求，如在低光源環境偵測遭遮蔽的行人，以及在各種天候條件維持穩定效能，車廠與Tier 1供應商正面臨越來越大的壓力，需要在效能、法規遵循與成本之間取得平衡。SAF8444透過在晶片上直接融合攝影機與雷達資料來應對這些挑戰，大幅降低系統複雜度、功耗及整體物料清單成本（bill of materials；BOM）。

恩智浦進一步補充說，SAF8444採用恩智浦28奈米RFCMOS技術製造，可於76至81 GHz車用雷達頻段運作，支援短距、中距及長距雷達感測。該晶片針對主流ADAS功能進行最佳化，包括主動車距控制巡航系統、自動緊急煞車、盲點偵測及停車輔助。

該元件整合嵌入式雷達處理能力，結合Arm Cortex-A53應用處理器、Arm Cortex-M7實時核心，以及支援DSP的恩智浦專有訊號處理工具箱雷達加速器。

SAF8444整合功能強大的雙執行緒（dual threaded）雷達加速器，能支援先進的雷達干擾緩解功能，有效執行運算需求極高的抗干擾演算法。隨著當前道路的雷達密度持續增加，該功能有助於確保系統在擁塞的射頻環境中可靠運行，既滿足當前部署需求，同時支援未來法規要求。

半導體 競爭力 恩智浦

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