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集邦：DRAM漲勢延燒至DDR2 Q3漲勢仍達四成

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
集邦估DRAM漲勢延燒至DDR2， Q3漲勢仍達四成。 （路透）
集邦估DRAM漲勢延燒至DDR2， Q3漲勢仍達四成。 （路透）

集邦今日發布最新調查報告指出，由於成熟製程DRAM供給結構性緊縮，迫使消費性（consumer） DRAM需求方採用舊世代產品以取得較多的DRAM供應配額，帶動近期產業出現新一波舊世代消費性 DRAM顆粒採購需求，帶動包括DDR2、DDR3等世代的DRAM顆粒合約價將延續2026年第1季上漲動能，預估DDR2第2季合約價漲幅將達約55-60%、第3季漲幅仍可達到35-40%。

集邦表示，從供給面來看，由於DRAM三大原廠因應AI基礎建設帶動的高頻寬記憶體（HBM）及伺服器（server）用 DRAM需求，持續將晶圓產能向先進製程傾斜，縮減DDR4與其他成熟製程之投片配置，迫使DDR4等消費性DRAM需求方，轉向台系供應商尋求支援。隨著訂單需求顯著超過台系原廠可供應之位元出貨量，南亞科、華邦電等台系原廠的議價優勢顯著增強，在有限的供應之下，策略上採取縮減低毛利產品的投片比重，以改善獲利結構。

因消費性DRAM顆粒供給持續緊縮、合約價連月攀升，出於對整機成本控制的考量，部分品牌廠與ODM廠已著手下修DRAM規格，自DDR4降規格改採DDR3、或自DDR3降規格改採DDR2，嘗試以較低容量或更舊的製程世代，爭取相對足夠的DRAM出貨配額，consumer DRAM顆粒的缺貨壓力因此沿著製程世代逐級向下傳導。

但從供應方看，供應DDR2顆粒的主要DRAM原廠包括華邦電及晶豪科，其中，華邦電正逐步退出DDR2顆粒的生產，並將相關產能轉投至DDR3、DDR4/LPDDR4等毛利相對較高的品項，加劇DDR2的緊缺市況。晶豪科則計畫於力積電既有的產能配額內，集中資源生產DDR2以極大化獲利，並且補足華邦電退出DDR2生產導致的供給缺口。

華邦電 DDR4

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