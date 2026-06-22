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資安院內部駭侵事件 林盈達請辭院長職務

中央社／ 台北22日電
國家資通安全研究院長林盈達。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影
國家資通安全研究院長林盈達。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影

國家資通安全研究院今年初發現，有員工的工作電腦違規存取內部檔案文件後，主動向調查局所屬單位報案進行偵辦。資安院院長林盈達今天發出辭職聲明，表示願意扛起行政責任，今天向董事長請辭，於7月底提出完整的相關改善報告後離開院長職務。

林盈達於辭職聲明中表示，資安院今年初發現員工涉及內部駭侵事件，主動請求調查局介入偵辦。儘管院方發現資安異常後，立即通報有關單位介入等，皆符合國際處理資安事件的標準程序，但因此案備受立委關注，進而影響數發部與資安院相關預算審查。為求相關預算審查順利，他願意扛起行政責任，今天向董事長李德財請辭，提早結束借調，於7月底提出完整的相關改善報告後，隨即離開院長職務。

林盈達指出，資安院1月進行內部資安稽核時發現異常，有內部員工以爬蟲方式駭侵內用的電子公文、電子表單等系統。因應此內部人員資安事件，資安院立即通報調查局協助調查，調查局於3月發動第1波偵辦行動，資安院也依據內部掌握的數位足跡，以違反勞基法解聘3名涉案員工。調查局於5月啟動第2波偵辦行動，約談4名員工，資安院事後也對這4名員工作出暫停職務處分，靜候檢調偵辦結果。

林盈達表示，資安院在事件發生後，立刻進行檢討並推動相關內部資安精進作為。董事會也成立行政調查小組，並在近日做成4項初步決議，包括成立專責資訊與資安單位、強化資安管理與治理機制、強化權責劃分表及行政督導機制、提具改善方案與檢討行政責任。他會在任期剩餘的1個多月時間，完成董事會行政調查的4項決議，並於7月底前向董事會提出報告。

他談及，從國立陽明交通大學借調到資安院已3年半，在資安院新導入資安治理平台化與AI化、資安營運AI化、產品供應鏈資安、關鍵基礎設施威脅獵捕與桌上兵推、打詐等數位訊息分析溯源，以及許多的國際合作，希望這些能在他離開後依然持續壯大與再創新。他回到陽明交大後，除了重新專注在熱愛的研究工作，也會一本初衷持續關心與投入國家社會的發展。

數發部資安署表示，林盈達於借調服務的3年半期間辛勤付出，致力為台灣資安防禦體系轉型奠定基礎，資安署對其奉獻表達誠摯感謝。

資安 調查局

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