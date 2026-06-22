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姚勝富：導入Intel平台 將成為推動AISO主權AI的重要里程碑
昕力資*（7781）董事長姚勝富表示，此次導入 Intel Xeon 6 與 Intel Arc Pro B60，不僅是昕力深化技術布局的展現，更是推動「AISO 主權 AI 軟硬整合生態系」的重要里程碑，藉由 Intel 在全球領先的技術優勢，昕力將能進一步整合自研的生成式 AI 平台、API 管理中台與 AI Gateway 能力，為企業打造兼具「在地部署、資料自主與高效能運算」的解決方案。
昕力深耕高監管產業多年，深知維持系統高度穩定與效能，是企業邁向成功的核心標準，而透過 Intel產品所打造出的解決方案，將能夠確保企業敏感數據能 100% 落實在地化管理，在安全、合規的前提下，實現百工百業的智慧化轉型。
Intel 亞太及日本區副總裁暨總經理 Santhosh Viswanathan 則表示：「隨著亞太及日本地區的企業競相解鎖 AI 價值，他們需要在具備可擴充性的單一架構下，尋求效能、經濟效益及數據管控三者兼備的平台。透過結合 Intel Xeon 6 處理器與 Intel Arc Pro GPU，像昕力 SysTalk.VIKI 這樣的應用平台，將能為客戶提供強大的地端生成式 AI 架構基礎，不僅有助降低成本、提升回應速度，更能保有對機敏數據的主權掌控。這正是 Intel 與各區域合作夥伴共同打造的企業級主權 AI，讓各國政府與企業在加速推動 AI 的同時，無需在合規性、安全性或信任上做出妥協。」
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