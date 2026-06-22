快訊

擋不住逼宮！英國首相確定辭職，誰敢來挑戰大位？

赴日注意！颱風接續往日本跑 米克拉估周五通過日本琉球群島附近海域

梁文傑為失言致歉！買千支鳳梨釋迦冰棒謝罪...陳瑩虧：少去一次酒店可以買很多

聽新聞
0:00 / 0:00

昕力資訊導入Intel Xeon 6處理器 定義主權AI運算新標準

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

昕力資*（7781）今宣布正式導入具備 Performance Cores（P-Cores）的 Intel Xeon 6 處理器與 Intel Arc Pro B60 GPU，作為其企業級 AI 解決方案的核心運算底層，這不僅是昕力在軟硬整合上的重大技術突破，也正式宣布成為英特爾（Intel）夥伴聯盟 Intel Partner Alliance 的一員，未來透過與 Intel 的深度合作，期待能夠強化昕力在邊緣運算與生成式 AI 領域的技術能力，協助企業加速數位轉型，並提升關鍵任務應用的穩定性與效能表現。

隨著企業對資料自主與在地部署需求提升，「主權 AI」與軟硬整合架構正成為下一波關鍵競爭力，而針對企業導入生成式 AI 時面臨的成本與數據控制挑戰，以昕力自研的 SysTalk.VIKI 平台搭載 Intel 架構為例，Intel Xeon 6 處理器提供強大的運算核心，為複雜的企業級 AI 模型提供穩定且高效的運算基礎，在結合 Intel Arc Pro GPU，SysTalk.VIKI 在初步測試中展現出優異的推論效能與低延遲特性，特別能支撐高併發的企業應用場景，透過這套軟硬一體架構，企業能實現全面性的地端部署，確保敏感數據在資安與合規的前提下，落實在地化管理。

未來昕力資訊將透過新加坡、越南與日本等據點的布局，加速拓展亞太市場，推動企業 AI 解決方案的國際化發展。

Intel 英特爾

延伸閱讀

HPE將自駕網路擴展至邊緣、園區、資料中心與 AI 工廠

AI網通與電力缺一不可！009819看準「連接+能源」兩大基建 成分股暗藏下個兆元巨頭

力拼台積電！Intel宣布18A-P增強版製程啟動試產：同功耗性能提升9%、2027年全面導入新產品

Intel說明如何以代號「Wildcat Lake」處理器與「Firefly」參考設計 大幅翻轉入門筆電市場

相關新聞

資安院內部駭侵事件 林盈達請辭院長職務

國家資通安全研究院今年初發現，有員工的工作電腦違規存取內部檔案文件後，主動向調查局所屬單位報案進行偵辦。資安院院長林盈達...

傳縮減28奈米產能 台積電：成熟製程策略不變

市場傳出，台積電積極衝刺先進製程，縮減28奈米製程產能，聯電和世界先進可望受惠轉單效應。台積電今天重申，在成熟製程技術的...

台股 ETF 十強超狂 近一年報酬率勝大盤6成以上

AI股飆漲，加上中東停火，美伊於19日簽署旨在結束中東戰爭的諒解備忘錄（MOU），台股持續攻高，近一年來加權指數大漲107%，台股ETF前十強更狂，報酬率大勝大盤在6成至1倍左右，前四強台新臺灣IC設計（00947）、野村臺灣新科技50（00935）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、主動統一台股增長（00981A）績效皆翻2倍，台新臺灣IC設計以近215%的報酬率衝第一，今年來受益人數也呈倍數大增。

聯發科再下一城 郭明錤：獨家拿下Google TPU新訂單

知名分析師郭明錤表示，Google正在打造升級版的張量處理器（TPU），聯發科獨家取得這款定價更高的新晶片訂單，預定2028年放量出貨，屆時可望成為聯發科的營運新動能。

集邦：DRAM漲勢延燒至DDR2 Q3漲勢仍達四成

集邦今日發布最新調查報告指出，由於成熟製程DRAM供給結構性緊縮，迫使消費性（consumer） DRAM需求方採用舊世代產品以取得較多的DRAM供應配額，帶動近期產業出現新一波舊世代消費性 DRAM顆粒採購需求，帶動包括DDR2、DDR3等世代的DRAM顆粒合約價將延續2026年第1季上漲動能，預估DDR2第2季合約價漲幅將達約55-60%、第3季漲幅仍可達到35-40%。

技嘉AI、HPC 與次世代基礎架構亮相 ISC High Performance 2026

技嘉（2376）旗下技鋼科技專注於加速運算與基礎架構解決方案，將於22日至26日在德國漢堡舉辦的 ISC High Performance 2026展出最新 AI、HPC 及資料中心產品組合。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。