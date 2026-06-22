聽新聞
0:00 / 0:00
昕力資訊導入Intel Xeon 6處理器 定義主權AI運算新標準
昕力資*（7781）今宣布正式導入具備 Performance Cores（P-Cores）的 Intel Xeon 6 處理器與 Intel Arc Pro B60 GPU，作為其企業級 AI 解決方案的核心運算底層，這不僅是昕力在軟硬整合上的重大技術突破，也正式宣布成為英特爾（Intel）夥伴聯盟 Intel Partner Alliance 的一員，未來透過與 Intel 的深度合作，期待能夠強化昕力在邊緣運算與生成式 AI 領域的技術能力，協助企業加速數位轉型，並提升關鍵任務應用的穩定性與效能表現。
隨著企業對資料自主與在地部署需求提升，「主權 AI」與軟硬整合架構正成為下一波關鍵競爭力，而針對企業導入生成式 AI 時面臨的成本與數據控制挑戰，以昕力自研的 SysTalk.VIKI 平台搭載 Intel 架構為例，Intel Xeon 6 處理器提供強大的運算核心，為複雜的企業級 AI 模型提供穩定且高效的運算基礎，在結合 Intel Arc Pro GPU，SysTalk.VIKI 在初步測試中展現出優異的推論效能與低延遲特性，特別能支撐高併發的企業應用場景，透過這套軟硬一體架構，企業能實現全面性的地端部署，確保敏感數據在資安與合規的前提下，落實在地化管理。
未來昕力資訊將透過新加坡、越南與日本等據點的布局，加速拓展亞太市場，推動企業 AI 解決方案的國際化發展。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 WWDC 2026看這篇就懂！3分鐘掌握Apple最重要3大更新亮點
📢 WWDC 2026除了AI…iOS 27還有7大寶藏功能：鬧鐘音量終於獨立
📢iPhone Fold「最清楚」實機照曝光！蘋果摺疊機改護照式大小、剩1種顏色
📢 LINE免費貼圖7款！日文諧音哏「鼠咪嗎誰」必用 吉娃娃配GUCCI超迷因
📢小米空氣淨化器6開箱！過濾細菌、病毒、甲醛汙染源 過敏族殺菌高CP
📢 舊Apple Watch真的要丟了！Watch OS 27完整支援名單 連旗艦款都說掰掰
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。