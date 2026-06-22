昕力資訊導入Intel Xeon 6處理器 定義主權AI運算新標準

昕力資*（7781）今宣布正式導入具備 Performance Cores（P-Cores）的 Intel Xeon 6 處理器與 Intel Arc Pro B60 GPU，作為其企業級 AI 解決方案的核心運算底層，這不僅是昕力在軟硬整合上的重大技術突破，也正式宣布成為英特爾（Intel）夥伴聯盟 Intel Partner Alliance 的一員，未來透過與 Intel 的深度合作，期待能夠強化昕力在邊緣運算與生成式 AI 領域的技術能力，協助企業加速數位轉型，並提升關鍵任務應用的穩定性與效能表現。

隨著企業對資料自主與在地部署需求提升，「主權 AI」與軟硬整合架構正成為下一波關鍵競爭力，而針對企業導入生成式 AI 時面臨的成本與數據控制挑戰，以昕力自研的 SysTalk.VIKI 平台搭載 Intel 架構為例，Intel Xeon 6 處理器提供強大的運算核心，為複雜的企業級 AI 模型提供穩定且高效的運算基礎，在結合 Intel Arc Pro GPU，SysTalk.VIKI 在初步測試中展現出優異的推論效能與低延遲特性，特別能支撐高併發的企業應用場景，透過這套軟硬一體架構，企業能實現全面性的地端部署，確保敏感數據在資安與合規的前提下，落實在地化管理。

未來昕力資訊將透過新加坡、越南與日本等據點的布局，加速拓展亞太市場，推動企業 AI 解決方案的國際化發展。