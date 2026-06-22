快訊

擋不住逼宮！英國首相確定辭職，誰敢來挑戰大位？

赴日注意！颱風接續往日本跑 米克拉估周五通過日本琉球群島附近海域

梁文傑為失言致歉！買千支鳳梨釋迦冰棒謝罪...陳瑩虧：少去一次酒店可以買很多

聽新聞
0:00 / 0:00

集邦：6月下旬面板報價僅監視器面板小漲 其餘持平

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
集邦科技（TrendForce）22日發布今年6月下旬面板報價。集邦／提供
集邦科技（TrendForce）22日發布今年6月下旬面板報價。集邦／提供

集邦科技（TrendForce）22日發布今年6月下旬面板報價，由於面板進入出貨淡季，僅監視器面板價格小漲，其餘持平。

TrendForce研究副總范博毓表示，在618與世足賽的備貨暫告一段落後，6、7月的電視面板需求進入稍微青黃不接的狀態，在需求開始鬆動的跡象下，品牌客戶也抓緊機會開始積極與面板廠洽談特殊專案與MDF等，面板廠則針對生產節奏與出貨安排做調整，試圖穩定價格走勢，同時更聚焦在大尺寸面板的出貨，來維持供需穩定。在目前買賣方的拉鋸下，預期6月的電視面板價格將呈現全面持平。

監視器面板在提前備貨逐漸告一段落下，需求動能逐步放緩，加上電視面板價格已明顯轉為持平下，面板廠雖仍想要維持MNT面板價格上漲態勢，但實際上的難度已經開始增加，品牌客戶已經開始要求面板價格轉向持平，在此格局下，預估6月的面板價格將呈現僅部分尺寸上漲的態勢，且漲幅開始收斂。目前預期面板模組中，23.8吋FHD與27吋FHD預估上漲0.1美元，Open Cell面板中，23.8吋FHD預估上漲0.2美元，27吋FHD預估上漲0.1美元。

范博毓指出，筆電品牌客戶仍持續進行提前備貨準備，加上面板廠為持續去化產能，也積極增加對華南市場的出貨安排下，預估整體第2季的NB面板出貨仍有望季增4.6%。不過就算如此，面板廠在擔憂下半年需求將開始大幅下滑的風險下，對於面板價格走勢的想法仍偏保守，不敢貿然提出漲價，因此預估6月的NB面板價格走勢將呈現全面持平。

世足賽 電視面板

延伸閱讀

大陸消費電子掀新漲價潮 跟進蘋果決策 華為智能協作全系列終端售價7月上調

成熟製程產能供吃緊優先 PMIC傳意法半導體通知MCU漲價

出貨真跌or洗盤假摔？驟跌暴漲的關鍵破解

需求強勁疊加成本上行 陸磷酸鐵鋰價格翻漲逾1倍

相關新聞

資安院內部駭侵事件 林盈達請辭院長職務

國家資通安全研究院今年初發現，有員工的工作電腦違規存取內部檔案文件後，主動向調查局所屬單位報案進行偵辦。資安院院長林盈達...

傳縮減28奈米產能 台積電：成熟製程策略不變

市場傳出，台積電積極衝刺先進製程，縮減28奈米製程產能，聯電和世界先進可望受惠轉單效應。台積電今天重申，在成熟製程技術的...

台股 ETF 十強超狂 近一年報酬率勝大盤6成以上

AI股飆漲，加上中東停火，美伊於19日簽署旨在結束中東戰爭的諒解備忘錄（MOU），台股持續攻高，近一年來加權指數大漲107%，台股ETF前十強更狂，報酬率大勝大盤在6成至1倍左右，前四強台新臺灣IC設計（00947）、野村臺灣新科技50（00935）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、主動統一台股增長（00981A）績效皆翻2倍，台新臺灣IC設計以近215%的報酬率衝第一，今年來受益人數也呈倍數大增。

聯發科再下一城 郭明錤：獨家拿下Google TPU新訂單

知名分析師郭明錤表示，Google正在打造升級版的張量處理器（TPU），聯發科獨家取得這款定價更高的新晶片訂單，預定2028年放量出貨，屆時可望成為聯發科的營運新動能。

集邦：DRAM漲勢延燒至DDR2 Q3漲勢仍達四成

集邦今日發布最新調查報告指出，由於成熟製程DRAM供給結構性緊縮，迫使消費性（consumer） DRAM需求方採用舊世代產品以取得較多的DRAM供應配額，帶動近期產業出現新一波舊世代消費性 DRAM顆粒採購需求，帶動包括DDR2、DDR3等世代的DRAM顆粒合約價將延續2026年第1季上漲動能，預估DDR2第2季合約價漲幅將達約55-60%、第3季漲幅仍可達到35-40%。

技嘉AI、HPC 與次世代基礎架構亮相 ISC High Performance 2026

技嘉（2376）旗下技鋼科技專注於加速運算與基礎架構解決方案，將於22日至26日在德國漢堡舉辦的 ISC High Performance 2026展出最新 AI、HPC 及資料中心產品組合。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。