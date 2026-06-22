任天堂Switch 2將漲價、提前啟動購機潮 momo電玩主機成長七成

富邦媒（8454）旗下momo購物網觀察，近期暑假娛樂需求提前開打，由於Nintendo Switch 2漲價預期，催出購機熱潮，推升momo電玩主機近一月業績年增七成，而任天堂、PlayStation新作接力，遊戲片年增三成，75吋以上大電視同步升溫。

暑假尚未正式開始，電玩買氣已率先升溫，尤其台灣任天堂日前公告，Nintendo Switch 2預計自9月起調整建議售價，加上任天堂、PlayStation接連公布下半年新作，讓部分原本仍在觀望的玩家提前啟動購機與遊戲預購。

momo購物網統計，近一個月電玩主機銷售業績較去年同期成長七成、遊戲片業績年增三成，電視等影音設備也維持雙位數成長，其中75吋以上大尺寸電視表現最為突出。

此外，今年暑假娛樂消費不只主機買氣升溫，任天堂與PlayStation近期接連公布下半年新作，從經典系列續作、熱門IP到跨平台大作陸續登場，讓玩家提早展開預購與購機規畫。

momo觀察，玩家不再只買一台主機，而是同步考量實體遊戲、數位下載、訂閱服務與周邊設備，「新品首發」、「熱門IP」與「主機生態」也成為近期最受關注的三大焦點。

「台灣國際電玩電競產業展」將於7月登場，momo表示，搶先於即日起至6月30日祭出《暑假FUN電玩》，消費滿額就抽Samsung三星65型4K智慧顯示器。7月1日至8月31日再加碼推出「暑期娛樂影音聯合優惠」，集結任天堂、Sony、BenQ、LG、TCL、JVC等品牌，涵蓋電玩主機、遊戲片與大尺寸電視，並祭出滿額贈、滿千折百及最高10% mo點回饋，搶攻暑假宅娛樂商機。

隨著新世代遊戲朝高畫質、高更新率與沉浸式影音發展，玩家對電視規格的要求也跟著升級。momo指出，近年電視消費明顯朝「大尺寸、高規格」發展，其中75吋以上機種因價格逐漸親民，銷售成長表現最為亮眼；Mini LED、OLED、120Hz至144Hz高更新率，以及Google TV等智慧功能，也成為消費者選購時的重要考量，希望一台電視就能同時滿足遊戲、追劇與觀賽需求。