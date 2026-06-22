快訊

北港朝天宮董座之子涉糾眾毆打前立委17人提公訴 檢認定首謀起訴求刑7年6月

微風南京「營業樓層縮水」3、4樓沒了 百貨證實：為都更撤出做準備

聽新聞
0:00 / 0:00

晶片出貨才發現瑕疵？清大推出良率解憂診所知識產品 助快速釐清責任

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
清華大學特聘教授周卓煇指導的AI團隊，22日一口氣發表「良率解憂診所」、「買房金地圖」及「好股雷達」三款知識產品。記者李珣瑛／攝影
清華大學特聘教授周卓煇指導的AI團隊，22日一口氣發表「良率解憂診所」、「買房金地圖」及「好股雷達」三款知識產品。記者李珣瑛／攝影

清華大學特聘教授周卓煇指導的AI團隊，22日一口氣發表「良率解憂診所」、「買房金地圖」及「好股雷達」三款知識產品。分別有協助科技半導體產業工程師快速找到良率下降的原因，幫助排憂解難。並提供社會新鮮人、小資或首購族「購屋理財」寶藏圖，幫你尋找對抗通膨的好地段。以及讓股民用理性取代情緒，以科學數據來判斷、選擇績優的標的，以做好長期投資的基本功。

周卓煇表示，早在30多年前的課堂上，就不斷建議學生嘗試開發「IC故障診斷」的專家系統；當時，做這個專題的學生們，立馬獲得半導體專家主管的青睞，要他們隨即去上班；因為他們發掘出這個行業的痛點，也提出了解決的良方。

周卓煇親自帶領得意的子弟兵，投身第一線，直接開發這套系統，他強調：「在良率發生異常之前，要能預防；在發生時，要能快速找到問題，找到病灶，才是半導體競爭的核心價值。」

開發者之一的吳柏賢表示：「這套系統把複雜的製程問題，直接拆解成簡單的步驟，上級主管與工程師只要使用產品，就能一眼看懂問題、精準對症下藥，立即解決良率下降的焦慮，不會為此而失眠。」

針對大多數人都有「房價太貴」困擾，周卓煇建議：認清「貴買貴賣」的原則。他指出，好的地段當然貴，但是，可以買小一點的，甚至透過貸款；就算買不起一棟，可以買半棟，再買不起，也可以買四分之一棟，將來，就算貸款還不起了，或是想要移民或換房，就可以賣，只要地段對，怎樣都划算。

參與開發者的王耕宥表示：「買房金地圖」這項產品，它的最大價值，就一句話，就是告訴你好的地段在哪裡，而且幾乎各縣市都有。

周卓煇說，不少股民有「高物價通膨，低銀行利率，不斷在稀釋大眾僅有的存款，弱化購買力；想要投資在股市，又怕高風險、被大戶坑殺……」的疑慮，而透過「好股雷達」智慧產品的協助，可讓股民能一眼看出，穩、賺兩顧的績優公司。

開發者之一的林豈寬表示：「根據大數據以及一系列的分析顯示，台灣上市公司中，依據本產品的分析，確實有部分公司同時展現較佳的「財報健康」與「股值增長」，可以作為投資人進一步研究、追蹤的參考；如果其中有你已經在關注的公司，或許，便可以進一步了解其財務與成長狀況。」

清華大學特聘教授周卓煇指導的AI團隊，發表「良率解憂診所」知識產品。記者李珣瑛／攝影
清華大學特聘教授周卓煇指導的AI團隊，發表「良率解憂診所」知識產品。記者李珣瑛／攝影

清華大學 半導體 清大

延伸閱讀

00712、00937B都破滅...主動式ETF不一樣？小寶：盲目追逐熱門商品恐痛失機會成本

南韓拿到關鍵AI授權…台灣卻不在名單上？看懂「Claude開發商」跳過台灣的商業現實

下半年星座運勢出爐！獅子財運事業雙旺、他桃花大爆發

伸手牌部屬頂撞「直接給答案」？主管必學應對三步驟：劃定界線拿回主導權

相關新聞

姚勝富：導入 Intel 平台 將成為推動 AISO 主權 AI 的重要里程碑

昕力資*（7781）董事長姚勝富表示，此次導入 Intel Xeon 6 與 Intel Arc Pro B60，不僅是昕力深化技術布局的展現，更是推動「AISO 主權 AI 軟硬整合生態系」的重要里程碑，藉由 Intel 在全球領先的技術優勢，昕力將能進一步整合自研的生成式 AI 平台、API 管理中台與 AI Gateway 能力，為企業打造兼具「在地部署、資料自主與高效能運算」的解決方案。

昕力資訊導入 Intel Xeon 6 處理器 定義主權 AI 運算新標準

昕力資*（7781）今宣布正式導入具備 Performance Cores（P-Cores）的 Intel Xeon 6 處理器與 Intel Arc Pro B60 GPU，作為其企業級 AI 解決方案的核心運算底層，這不僅是昕力在軟硬整合上的重大技術突破，也正式宣布成為英特爾（Intel）夥伴聯盟 Intel Partner Alliance 的一員，未來透過與 Intel 的深度合作，期待能夠強化昕力在邊緣運算與生成式 AI 領域的技術能力，協助企業加速數位轉型，並提升關鍵任務應用的穩定性與效能表現。

集邦：6月下旬面板報價僅監視器面板小漲 其餘持平

集邦科技（TrendForce）22日發布今年6月下旬面板報價，由於面板進入出貨淡季，僅監視器面板價格小漲，其餘持平。

任天堂 Switch 2 將漲價、提前啟動購機潮 momo 電玩主機成長七成

富邦媒（8454）旗下momo購物網觀察，近期暑假娛樂需求提前開打，由於Nintendo Switch 2漲價預期，催出購機熱潮，推升momo電玩主機近一月業績年增七成，而任天堂、PlayStation新作接力，遊戲片年增三成，75吋以上大電視同步升溫。

晶片出貨才發現瑕疵？清大推出良率解憂診所知識產品 助快速釐清責任

清華大學特聘教授周卓煇指導的AI團隊，22日一口氣發表「良率解憂診所」、「買房金地圖」及「好股雷達」三款知識產品。分別有協助科技半導體產業工程師快速找到良率下降的原因，幫助排憂解難。並提供社會新鮮人、小資或首購族「購屋理財」寶藏圖，幫你尋找對抗通膨的好地段。以及讓股民用理性取代情緒，以科學數據來判斷、選擇績優的標的，以做好長期投資的基本功。

TrendForce：DDR2產品第2季合約價漲幅55-60% 第3季將續揚

根據TrendForce最新研究顯示，由於成熟製程DRAM供給結構性緊縮，迫使consumer DRAM需求方採用舊世代產品以取得較多的DRAM供應配額，帶動近期產業出現新一波舊世代consumer DRAM顆粒採購需求，帶動包括DDR2、DDR3等世代的consumer DRAM顆粒合約價將延續2026年第1季的上漲動能，預估DDR2第2季合約價漲幅將達約55-60%，第3季估將進一步上漲35-40%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。