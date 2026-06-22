晶片出貨才發現瑕疵？清大推出良率解憂診所知識產品 助快速釐清責任

清華大學特聘教授周卓煇指導的AI團隊，22日一口氣發表「良率解憂診所」、「買房金地圖」及「好股雷達」三款知識產品。分別有協助科技半導體產業工程師快速找到良率下降的原因，幫助排憂解難。並提供社會新鮮人、小資或首購族「購屋理財」寶藏圖，幫你尋找對抗通膨的好地段。以及讓股民用理性取代情緒，以科學數據來判斷、選擇績優的標的，以做好長期投資的基本功。

周卓煇表示，早在30多年前的課堂上，就不斷建議學生嘗試開發「IC故障診斷」的專家系統；當時，做這個專題的學生們，立馬獲得半導體專家主管的青睞，要他們隨即去上班；因為他們發掘出這個行業的痛點，也提出了解決的良方。

周卓煇親自帶領得意的子弟兵，投身第一線，直接開發這套系統，他強調：「在良率發生異常之前，要能預防；在發生時，要能快速找到問題，找到病灶，才是半導體競爭的核心價值。」

開發者之一的吳柏賢表示：「這套系統把複雜的製程問題，直接拆解成簡單的步驟，上級主管與工程師只要使用產品，就能一眼看懂問題、精準對症下藥，立即解決良率下降的焦慮，不會為此而失眠。」

針對大多數人都有「房價太貴」困擾，周卓煇建議：認清「貴買貴賣」的原則。他指出，好的地段當然貴，但是，可以買小一點的，甚至透過貸款；就算買不起一棟，可以買半棟，再買不起，也可以買四分之一棟，將來，就算貸款還不起了，或是想要移民或換房，就可以賣，只要地段對，怎樣都划算。

參與開發者的王耕宥表示：「買房金地圖」這項產品，它的最大價值，就一句話，就是告訴你好的地段在哪裡，而且幾乎各縣市都有。

周卓煇說，不少股民有「高物價通膨，低銀行利率，不斷在稀釋大眾僅有的存款，弱化購買力；想要投資在股市，又怕高風險、被大戶坑殺……」的疑慮，而透過「好股雷達」智慧產品的協助，可讓股民能一眼看出，穩、賺兩顧的績優公司。

開發者之一的林豈寬表示：「根據大數據以及一系列的分析顯示，台灣上市公司中，依據本產品的分析，確實有部分公司同時展現較佳的「財報健康」與「股值增長」，可以作為投資人進一步研究、追蹤的參考；如果其中有你已經在關注的公司，或許，便可以進一步了解其財務與成長狀況。」