東元攜盛齊綠能和東電綠能 攻澳洲太陽能及儲能案場
電機大廠東元今天下午宣布，澳洲子公司TECO Australia & NewZealand（TAC）與盛達電業旗下盛齊綠能，以及東電綠能策略合作，聯手推動澳洲維多利亞州Seaspray太陽能暨儲能專案，並即將啟動的第二批能源投資組合。
東元透過新聞稿指出，三方將共同為澳洲市場打造儲能系統與電網解決方案，並進一步爭取成為大洋洲再生能源基礎建設的首選解決方案供應商。
東元說明，澳洲維多利亞州Seaspray專案是一座規模5.48MWp/11MWh的太陽能結合電池儲能系統案場，TAC、盛齊綠能（Billion Watts）和東電綠能（Tun Green Power）3家企業在澳洲合資成立公司，共同投資建置太陽能及儲能案場，其中東元持股45%，預計將取得工程、採購與施工（EPC）合約。
此外，東元指出，在第二批（Tranche2）50MW/200MWh分散式能源投資組合中，也規劃提供關鍵電力基礎設備，包括高效率變壓器、環網開關設備（RMU）及配電開關設備（Switchgear）。
東元表示，集團在澳洲已深耕40餘年，初期以馬達、動力和空調供應為主，目前跨足再生能源及電力事業。
東元澳洲總經理華克（Stuart Walker）指出，Seaspray與Tranche 2專案展現澳洲東元逐步轉型的策略方向，也體現澳洲東元在大型電力設備供應、能源工程整合及在地專案執行上的實力。
華克表示，未來澳洲東元將持續攜手合作廠商，參與澳洲再生能源與儲能市場發展，擴大綠能事業布局。
東元指出，在這次澳洲儲能專案中，東電綠能主導核心儲能設備與電池系統供應管理。東電綠能執行長林美伶表示，東電綠能提供的不只是高效能電池設備，也布局電網適應能力和設備解決方案，協助澳洲能源轉型與電網的穩定發展。
盛齊綠能於此案負責系統整合執行與專案管理，海外事業總經理陳均宜指出，盛齊綠能在澳洲具有電網審查與儲能系統整合的實務經驗，可克服併網技術門檻，確保專案不僅在安全性與法規遵循上達標，更能擴增案場的長期營運效能與收益。
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