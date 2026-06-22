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市調：DDR2供給緊縮 第3季合約價可能上漲40%

中央社／ 新竹22日電

記憶體DRAM成熟製程供給緊縮，驅動DDR2等舊世代消費型DRAM顆粒第2季合約價上揚約55%至60%，市調機構集邦科技預期，第3季價格可能進一步揚升35%至40%。

集邦科技表示，動態隨機存取記憶體（DRAM）3大供應商三星（Samsung）、SK海力士（hynix）和美光（Micron）持續將產能向先進製程傾斜，縮減DDR4與其他成熟製程的投片配置，因應AI基礎建設帶動的高頻寬記憶體（HBM）及伺服器DRAM需求，迫使DDR4等消費型DRAM買家轉向台灣供應商尋求支援。

集邦科技指出，台灣DRAM廠華邦電逐步退出DDR2顆粒生產，將產能轉為生產DDR3、DDR4和LPDDR4等產品，進一步加劇DDR2供給緊張態勢。

記憶體設計業者晶豪科則計劃於力積電既有的產能配額內，集中生產DDR2，補足華邦電退出DDR2生產產生的供給缺口。

DDR4 華邦電 SK海力士

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