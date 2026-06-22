市調：DDR2供給緊縮 第3季合約價可能上漲40%

清華大學特聘教授周卓煇指導的AI團隊，22日一口氣發表「良率解憂診所」、「買房金地圖」及「好股雷達」三款知識產品。分別有協助科技半導體產業工程師快速找到良率下降的原因，幫助排憂解難。並提供社會新鮮人、小資或首購族「購屋理財」寶藏圖，幫你尋找對抗通膨的好地段。以及讓股民用理性取代情緒，以科學數據來判斷、選擇績優的標的，以做好長期投資的基本功。

2026-06-22 15:32