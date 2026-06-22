HPE將自駕網路擴展至邊緣、園區、資料中心與 AI 工廠

慧與科技（HPE）22日宣布，發布多項重大進展，透過推出全新AI資料中心網路、路由、代理型AIOps與安全創新技術，將自駕網路策略擴展至AI工廠、資料中心與企業邊緣環境，協助企業在日益分散且AI驅動的環境中簡化營運並提升效能。

HPE表示，此次推出的創新技術進一步推動網路成為HPE代理型企業策略的基礎。透過自駕網路提供智慧自動化能力，可協助企業簡化管理、降低複雜度，並實現大規模且無須人工介入的自主IT營運。

全新功能包括在HPE Mist平台中支援HPE Networking CX有線存取交換器、於HPE Aruba Central中擴展HPE Marvis AI驅動的洞察與自動化的自我修復功能，以及全新的AI資料中心功能，運用代理型推理（Agentic Reasoning）加速根本原因分析與問題修復。

在AI網路創新方面，HPE持續強化AI網路產品組合，推出針對推論與縱向擴展架構最佳化的全新HPE Juniper Networking QFX交換器，並將HPE Juniper Networking資料中心交換器與營運功能更深度整合至HPE AI Data Center解決方案。

此外，全新的統一AI原生SASE平台透過共通的營運架構簡化網路與安全的整合，並加速零信任架構的導入，全面強化對使用者、裝置與應用程式的保護。

「代理型AI能否於企業環境中成功落地，取決於是否具備專為自主工作流程打造的現代化網路基礎。網路效能、可靠性與智慧能力將決定整體AI架構的運作成效，」HPE執行副總裁暨網路事業群總裁與總經理Rami Rahim表示。「HPE正打造這樣的基礎架構，讓企業能以更高的掌控度、信心、安全性與營運效率部署代理型AI。」