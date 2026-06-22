AI不只拚晶片了 台經院揭AI產業四大未來新方向

台北國際電腦展（COMPUTEX）剛落幕，讓全球科技業再次聚焦台灣。台經院分析，今年呈現的產業發展方向，可歸納為AI Agent、AI PC、人形機器人及AI基礎建設等四大趨勢，顯示AI正從訓練模型與算力建置，逐步走向商業化與產業落地。

首先，AI Agent成為本屆展會最受矚目的焦點之一。隨大型語言模型技術逐漸成熟，AI開始從單純提供資訊進一步發展為可自主執行任務的數位助理，協助企業處理會議安排、文件撰寫、客服管理及供應鏈調度等工作流程。台經院認為，2026年可視為AI Agent元年，未來企業導入AI的重點將從模型能力轉向實際應用效益。

其次，AI PC持續是各大品牌廠商布局重點。不過相較去年強調硬體效能，今年市場更關注AI功能如何融入日常工作與生產力工具。隨著Windows 10即將停止支援，以及企業數位轉型需求升溫，AI PC有望帶動新一波換機潮，但後續能否擴大市場規模，仍取決於應用生態系是否成熟。

第三，人形機器人與智慧製造成為產業新戰場。今年展場中，機器人應用能見度大幅提升，不僅涵蓋工業自動化設備，人形機器人更成為各界關注焦點。台經院指出，隨AI技術與感測器發展日益成熟，未來機器人可望廣泛應用於工廠、物流、醫療照護及服務業領域。台灣擁有完整ICT供應鏈與製造基礎，在智慧製造與機器人產業發展上具備相當優勢。

此外，AI基礎建設需求仍持續擴張。儘管產業焦點逐漸轉向應用端，但全球科技大廠對AI算力的投資熱度並未降溫。AI伺服器、資料中心、高速網路、散熱系統及電力設備等相關需求持續成長，帶動供應鏈商機擴大。台經院認為，未來AI競爭已不只是晶片競賽，而是涵蓋運算能力、能源管理及資料中心建設的整體基礎設施競爭，台灣供應鏈在其中仍扮演關鍵角色。

台經院認為，今年COMPUTEX所展現的最大訊號，是AI產業正由「拚算力」邁向「拚應用」的新階段。隨AI Agent、人形機器人、AI PC及AI基礎建設四大趨勢逐步成形，AI商業化落地速度加快，也將為全球科技產業與台灣供應鏈帶來新一波成長動能。