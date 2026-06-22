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勝釩籌備轉上櫃 瞄準AI、摺疊機及新能源材料商機
興櫃股勝釩科技專注光學薄膜與奈米塗布材料開發，並聚焦AI與半導體製程、摺疊顯示器及新能源關鍵材料等3大科技領域，近期正籌備從興櫃轉上櫃。
市場對於高性能材料需求持續提升，勝釩今天透過新聞稿表示，憑藉多年累積的光學薄膜與奈米塗布材料技術，積極開發高附加價值材料產品，協助客戶提升產品效能與市場競爭力。
為因應次世代半導體製造技術快速演進，勝釩表示，持續擴展半導體關鍵生產材料的產品組合，目前已提供先進的晶粒黏著膜（DAF）及高可靠度解黏材料等產品，可應用於先進封裝製程對精密度及穩定性的要求。
此外，勝釩指出，開發的探針清潔材料可有效維持晶圓測試精準度，並在晶圓探測過程中延長測試設備使用壽命，有助提升半導體製造效率與良率。
隨著摺疊智慧型手機與柔性電子產品市場快速擴張，市場對於兼具高機械強度以及高光學清晰度的材料需求日益提升。
勝釩科技表示，開發出的專用薄膜，滿足摺疊螢幕對柔韌性以及摺痕的要求，創新薄膜即使在承受數十萬次的摺疊循環後，仍能維持毫不妥協的結構完整性與光學要求。
面對AI運算需求持續攀升所帶動的能源管理與儲能需求，勝釩表示，結合半導體材料及奈米塗布技術優勢，積極投入新能源關鍵材料開發，有望應用於儲能設備、備援電力系統及相關能源管理領域，將持續拓展新能源應用市場。
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