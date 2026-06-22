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微星卡位7月充電樁強制檢驗新制 EZGO 旅充率先取得 BSMI 認證
經濟部標檢局公告自2026年7月1日起，30kW 以下電動車充電設備將納入強制檢驗，微星（2377）22日宣布旗下 MSI EZgo 旅行充電樁率先奪得全台首張 BSMI RPC 認證，成為新制前首款百分之百通過型式試驗的合規設備，能有效阻絕觸電、過熱、輻射與火災等四大用電風險，為社區進駐與 B2B 專案建立實質合規依據。
微星更將以台灣 BSMI 與國際接軌的檢驗經驗為研發母體，後續無縫對接歐洲 CE、北美 UL 等法規，搶先卡位全球車用供應鏈，官方於 7 月亦同步推出通路限時同慶促銷。
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