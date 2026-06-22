微星卡位7月充電樁強制檢驗新制 EZGO 旅充率先取得 BSMI 認證

新世代金融基金會董事長陳冲今日對於政府的亞資中心計劃以「國王新衣下究竟有啥」為題發文指出，亞資中心只是將資金導入投資，但是並沒有投入生產很可惜，而且他也用「項莊舞劍，志在沛公」來呼應政大財稅系主任陳國樑日前的發文指出，倘若亞資中心的目的是要把從海外引流的資金不溯及既往的免稅，將難以對國內奉公守法的納稅人交代。

2026-06-22 12:17