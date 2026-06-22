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成熟製程產能供吃緊優先 PMIC傳意法半導體通知MCU漲價

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
意法半導體（STMicroelectronics）。路透
意法半導體（STMicroelectronics）。路透

因應生產成本墊高，先進製程漲價趨勢整形以外，近期成熟製程產能供吃緊並優先供給PMIC等AI應用，業界傳出，意法半導體已向客戶通知微控制器（MCU）最新一輪漲價預計6月28日生效，引發外界持續關注成熟製程晶圓廠世界先進、聯電等供應產能情況以及相關MCU概念股。

根據市調機構Omdia的資料，ST 通用MCU的市占率近期創下歷史新高，連續五年居通用MCU龍頭，應用領域廣泛應用於物聯網（IoT）、穿戴式裝置、工業自動化與消費性電子產品。近期在邊緣AI（Edge AI）趨勢帶動下，ST在2026年應對晶圓代工成本與終端需求增溫，轉嫁成本針對部分MCU產品啟動了漲價。

晶圓代工成熟製程產能供不應求又逢生產成本墊高，世界先進董事長暨策略長方略日前受訪提到，和客戶一起面對產業需求競爭，前陣子公司已有宣布漲價措施，也有得到客戶大部分接受與了解，後續看情況和客戶一起面對人工、材料與持續投資等成本大幅上升帶來的產業鏈需求情況，會和客戶一起面對挑戰，並預期下半年價格仍有支撐。

業界2月已盛傳，成熟製程代工廠世界先進因產能持續滿載，今年4月起調漲部分產品代工報價，外傳漲幅達15%。

世界先進先前已在法說會上指出，AI應用與投資動能明確，商用、工業與車用半導體庫存修正趨於健康，整體需求回溫，同時，先進製程持續排擠成熟製程資源，使供給端呈現結構性收斂。公司強調，價格策略將在與客戶長期合作架構下審慎推進，透過協商逐步反映投資與產能擴充成本，建立互惠關係。

半導體 晶圓代工 聯電

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