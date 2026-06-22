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英特爾傳與聯電合作3奈米 專家：可望創雙贏局面
美國晶片廠英特爾（Intel）傳出與晶圓代工廠聯電合作開發3奈米製程技術，預計在英特爾的亞利桑那州廠生產相關晶片。半導體業專家表示，短期難以撼動台積電龍頭地位，不過，英特爾與聯電可望創造雙贏局面。
根據FundaAI報告，聯電正與英特爾合作，採用12奈米與3奈米製程技術生產晶片，相關晶片預計在英特爾位於美國亞利桑那州的晶圓廠投產。
台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真說，英特爾與聯電的合作傳出由12奈米進一步延伸至3奈米，預期這項結盟短期內難以挑戰台積電的龍頭地位。
劉佩真表示，台積電3奈米製程早已步入高良率的成熟量產階段，並牢牢掌握蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）等一線大廠的訂單，台積電建立的技術護城河與客戶信任資產在短時間內很難被撼動。
不過，劉佩真認為這對英特爾和聯電無疑是各取所需的雙贏好棋，英特爾能藉此補足其代工商業模式中缺乏的客戶服務與客製化研發經驗，將空置的亞利桑那州廠房產能有效活化，同時藉由聯電晶圓代工黏著度吸引更多客戶。
至於聯電，劉佩真說，聯電不用付出天文數字的資本支出購買昂貴設備，就能跨越成熟製程瓶頸、順利叩關先進製程的卡位機會，並順應全球供應鏈地緣政治分散風險趨勢，在美國建立具備戰略價值的先進產能，預期雙方深化合作對彼此的財務與長期戰略都將有實質助益。
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