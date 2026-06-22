SparkLabs Taiwan x Google 推AI新創全球化加速計畫

Google新創計畫「Project Hatcher」即日起至7月26日開跑，國際加速器SparkLabs 22日宣布攜手Google共同推出「Project Hatcher x SparkLabs AI 新創全球化加速計畫」，結合Google的AI技術與平台以及SparkLabs的國際新創輔導經驗，協助台灣AI創業團隊打造具全球競爭力的產品與企業。

今年Google加重在台灣AI新創投資，新創計畫首度導入包括SparkLabs在內的加速器，是第一屆AI加速器計劃。

本次AI新創加速計畫，將由Google Cloud提供完整的AI技術、平台與各項資源，包括最高35萬美元的Google Cloud抵免額、Gemini AI模型、Gemini Enterprise Agent Platform 等，協助團隊快速建構、驗證並部署AI產品。

SparkLabs Taiwan將結合多年國際新創投資與AI團隊賦能經驗，透過一對一導師制度，提供產品策略、市場進入、募資及市場拓展策略等實戰輔導，並串聯SparkLabs遍布全球的創投、企業及導師網絡，協助團隊建立國際市場布局能力。

不同於許多加速器採取股權交換模式，本計畫採免費參與，不要求團隊交換股權，希望在保留創業自主性的前提下，提供最完整的成長資源，協助創業者專注於打造產品與拓展市場。

本計畫預計招募以國際市場為目標的AI新創團隊，融資階段介於種子輪至A輪，優先關注B2B AI、DeepTech、Physical AI及Healthcare AI等領域。符合資格者須為台灣本地團隊或具台灣連結（如創辦人為台灣人等）。計畫將自申請團隊中初選150家，經評選後最終選出15家進入為期12週的加速器計畫。

入選的AI新創團隊將於今年8月下旬起獲得一系列加速資源，期間將接受Google產業專家、Google Cloud技術專家與SparkLabs國際業師、資深創投的密集輔導，全面提升技術、產品、商業策略與市場進入能力。

Google Cloud 大中華區新創業務負責人余忠寧表示，Google Cloud持續透過Google AI技術堆疊、雲端解決方案、開發者工具與平台、全球網路基礎建設、全球市場與行銷專業知識與工具，以及Google其他資源，協助新創團隊降低AI開發門檻、加速產品部署，實現全球化布局。

SparkLabs Taiwan 創辦人暨管理合夥人邱彥錡表示，SparkLabs作為長期投資早期科技新創的機構，看見AI不斷在重構創業的條件和成功途徑。當創造產品、服務的門檻大幅降低，真正拉開差距的則是產品定位、市場策略、商業模式和能快速迭代的能力，這也是SparkLabs多年來協助新創走向國際市場所累積的深刻經驗。與Google攜手推出本次加速器，期望結合Google 世界級的AI技術和SparkLabs全球創投及產業連結，協助更多優質台灣AI創業團

隊走向世界。