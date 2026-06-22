快訊

Meta在搞？台灣外交部 Threads帳號也被停權 網傻眼：祖克柏造反啦

整理包／苗栗鄉民注意！銅鑼鄉普發8500元限時8天領取 資格、方式一次看

簡立峰專欄／Anthropic做對三件事 有望成下個SpaceX？

聽新聞
0:00 / 0:00

SparkLabs Taiwan x Google 推AI新創全球化加速計畫

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Google 新創計畫開跑首度導入國際加速器，圖左為Google Cloud 大中華區新創業務負責人余忠寧、SparkLabs Taiwan創辦人暨管理合夥人邱彥錡（右）。SparkLabs Taiwan／提供
Google 新創計畫開跑首度導入國際加速器，圖左為Google Cloud 大中華區新創業務負責人余忠寧、SparkLabs Taiwan創辦人暨管理合夥人邱彥錡（右）。SparkLabs Taiwan／提供

Google新創計畫「Project Hatcher」即日起至7月26日開跑，國際加速器SparkLabs 22日宣布攜手Google共同推出「Project Hatcher x SparkLabs AI 新創全球化加速計畫」，結合Google的AI技術與平台以及SparkLabs的國際新創輔導經驗，協助台灣AI創業團隊打造具全球競爭力的產品與企業。

今年Google加重在台灣AI新創投資，新創計畫首度導入包括SparkLabs在內的加速器，是第一屆AI加速器計劃。

本次AI新創加速計畫，將由Google Cloud提供完整的AI技術、平台與各項資源，包括最高35萬美元的Google Cloud抵免額、Gemini AI模型、Gemini Enterprise Agent Platform 等，協助團隊快速建構、驗證並部署AI產品。

SparkLabs Taiwan將結合多年國際新創投資與AI團隊賦能經驗，透過一對一導師制度，提供產品策略、市場進入、募資及市場拓展策略等實戰輔導，並串聯SparkLabs遍布全球的創投、企業及導師網絡，協助團隊建立國際市場布局能力。

不同於許多加速器採取股權交換模式，本計畫採免費參與，不要求團隊交換股權，希望在保留創業自主性的前提下，提供最完整的成長資源，協助創業者專注於打造產品與拓展市場。

本計畫預計招募以國際市場為目標的AI新創團隊，融資階段介於種子輪至A輪，優先關注B2B AI、DeepTech、Physical AI及Healthcare AI等領域。符合資格者須為台灣本地團隊或具台灣連結（如創辦人為台灣人等）。計畫將自申請團隊中初選150家，經評選後最終選出15家進入為期12週的加速器計畫。

入選的AI新創團隊將於今年8月下旬起獲得一系列加速資源，期間將接受Google產業專家、Google Cloud技術專家與SparkLabs國際業師、資深創投的密集輔導，全面提升技術、產品、商業策略與市場進入能力。

Google Cloud 大中華區新創業務負責人余忠寧表示，Google Cloud持續透過Google AI技術堆疊、雲端解決方案、開發者工具與平台、全球網路基礎建設、全球市場與行銷專業知識與工具，以及Google其他資源，協助新創團隊降低AI開發門檻、加速產品部署，實現全球化布局。

SparkLabs Taiwan 創辦人暨管理合夥人邱彥錡表示，SparkLabs作為長期投資早期科技新創的機構，看見AI不斷在重構創業的條件和成功途徑。當創造產品、服務的門檻大幅降低，真正拉開差距的則是產品定位、市場策略、商業模式和能快速迭代的能力，這也是SparkLabs多年來協助新創走向國際市場所累積的深刻經驗。與Google攜手推出本次加速器，期望結合Google 世界級的AI技術和SparkLabs全球創投及產業連結，協助更多優質台灣AI創業團

隊走向世界。

延伸閱讀

國研院推「生成式AI賦能方案及工作坊」 打造AI應用加速器

Google砸錢綁樁…推銷TPU晶片 牢牢抓住客戶

青年署建平台串聯青創團隊 首場活動聚焦AI長照

SpaceX 斥資600億美元 買 AI 編程新創 Cursor

相關新聞

情侶吃春水堂點700元男方氣炸！陳重銘幽默談不敗家觀念：有人請客就不貴

理財專家陳重銘分享一對情侶在春水堂用餐吃700元，引發男方不滿。陳強調用餐的情緒價值，亦呼籲民眾平時應該節約，省下錢投資。

星芒豪華入主時機到！中華賓士6月購車優惠 指定車系享高額零利率、乙式保險與延長保固

面對2026年下半年車市競爭升溫，以及消費者對購車成本與用車保障的高度重視，中華賓士宣布推出6月購車優惠方案，即日起至8月31日止，針對Mercedes-Benz多款熱門車系祭出高額零利率、乙式保險、延長保固與現金優惠等多重禮遇，涵蓋豪華房車、休旅車、純電車與商旅車市場，進一步降低豪華品牌入主門檻。 C-Class、E-Class成為豪華房車首選 購車與用車成本同步降低 在台灣豪華房車市場中，C-Class與E-Class長年為品牌主力車系。本次中華賓士針對指定年式C-Class推出140萬元60期零利率專案或現金折扣方案，並加碼一年乙式保險、額外現金優惠及一年延長保固；E-Class則提供160萬元40期零利率或現金折扣，同樣享有乙式保險與延長保固等禮遇。 從市場角度觀察，除購車總成本降低外，保險與延長保固等方案也有助於減輕車主前三至五年的養車負擔，對重視持有成本的企業主管與家庭客層而言更具吸引力。 GLC、GLE休旅家族持續強勢 豪華SUV購車門檻再下修 近年台灣豪華車市場已由房車逐步轉向休旅車主導，其中GLC穩居Mercedes-Benz在台最受歡迎車系之一。此次GLC與

兼職成常態？40歲以上族群逾七成認為未來「有可能以兼職取代正職」

兼職市場正在出現結構性變化。104兼職打工平台最新《兼職市場趨勢研究報告》指出，兼職找工作人數2025年已達72.7萬人，相較2021年的60.1萬人，五年成長21%；同期兼職工作機會數也從37.6萬個增加至45.7萬個，五年成長22%。

AI進化的下一步 人工超智慧會不會主宰人類世界

如果我們可以把一億個愛因斯坦塞進同一個聊天室，讓他們不眠不休、以超越人類百倍的速度彼此激盪想法，科技會發生什麼事？

央行下放調控權 房市信用管制彈性化

中央銀行理監事會雖維持房市信用管制措施，但據了解，央行對部分實務運作已逐步釋出彈性。無論是受土方清運新制影響的購地貸款，或是換屋族出售舊屋期限問題，央行都選擇將裁量權交由銀行依個案認定。金融圈人士分析，這類作法雖非正式鬆綁，但實務上讓銀行可依風險自行處理，相當於管制措施鬆綁。

鬆綁關鍵…房市管制退場 看3大指標

中央銀行第二季理監事會議上周決議維持選擇性信用管制措施不變，但根據央行會後公布的房市專題報告，央行點出未來房市管制退場的三大觀察指標，包括新推案房價是否降溫、房價漲幅是否回到國際合理水準，以及房價所得比是否進一步改善。換言之，即使集中度下降，房價問題若未明顯改善，央行短期內仍難鬆手。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。