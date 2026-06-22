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盟立完成世代交棒 新成立二家合資公司衝刺機器人關鍵元件市場
盟立（2464）董事會上周通過董事長異動人事案，原董事長孫弘辭任董事長職務，仍維持其董事身分；董事會推選林世東為新任董事長。董事會並決議，與科達利及盟英科技合資成立新公司—科盟（泰國）；加上與精確（3162）於今年6月合資成立「奧威科技」，全力衝刺人形機器人必備的諧波減速機與關節模組市場。
傳出供應特斯拉最新人形機器人Optimus 3關鍵元件的盟立，吸引買盤進場，22日股價早盤開高震盪，一度大漲14.5元，衝上186.5元竹新高點，成交量逾8,300張。
盟立及科達利（深交所：002850）雙雙公告，由科達利、盟立及盟英合資約16.67億元成立「科盟（泰國）」新公司，持股比例分別為科達利占51%、盟立39%、盟英為10%。科盟（泰國）將設立於泰國羅勇府的工業園區內，由於是科達利旗下的現有工廠，因此將很快能投入量產。
盟立並與精確於今年6月合資成立「奧威科技」新公司，資本額10億元，由精確（敏實集集）持股逾半，藉由掌握核心零組件與系統集成的雙重商機。未來並善用其全球逾77家工廠，搶攻商機龐大的人形機器人關鍵元件市場。
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