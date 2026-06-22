快訊

財務黑洞…農保向勞保周轉度日 去年借67.4億元比收的保費還多

世足賽／比利時狂攻未果吞紅牌 伊朗頑抗守成零比零言和

聽新聞
0:00 / 0:00

特斯拉衝刺機器人下半年 Optimus 3量產 盟立、亞光等將扮演要角

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
特斯拉下半年全力衝刺最新人形機器人Optimus 3量產，帶旺台鏈。（路透）
特斯拉下半年全力衝刺最新人形機器人Optimus 3量產，帶旺台鏈。（路透）

特斯拉執行長馬斯克完成SpaceX風光IPO的階段性任務之後，傳出下半年全力衝刺特斯拉最新人形機器人Optimus 3量產，盟立（2464）、亞光（3019）等台灣供應鏈將扮演要角。法人看好，隨著供應鏈陸續開始出貨，引爆特斯拉機器人新一波熱潮。

其中，自動化設備大廠盟立集團台灣廠區已開始供貨Optimus 3關鍵的諧波減速機與關節模組，並接獲特斯拉指示，要求建立「非紅供應鏈產能」，將在泰國與夥伴合資成立新公司，擴大出貨特斯拉，搶下頭香。

根據馬斯克規劃，Optimus 3的生產線將在7月底或8月左右在加州弗里蒙特工廠啟動。此外，德州奧斯丁的第二座Optimus工廠也預計在2027年夏天投產，長期目標為年產能1,000萬台。

馬斯克先前已對外宣示：「Optimus將是我們最大的產品，規劃未來每年都會有一款新機器人產品。」他並高喊：「Optimus 3無疑將成為全球最先進的機器人，且沒有任何產品可與之匹敵」，自己也尚未見過任何機器人演示效果可比美Optimus 3。」

對於已開始供貨Optimus 3所需的諧波減速機與關節模組相關消息，盟立表示，無法置評，強調機器人關鍵元件進度順利。

盟立並乘勝追擊，協同合作夥伴科達利，以及轉投資盟英科技合資成立「科盟（泰國）」新公司，加速於下半年量產出貨機器人關鍵元件，以滿足大客戶人形機器人量產需求。

根據盟立及科達公告，科達利、盟立及盟英合資約16.67億元成立「科盟（泰國）」新公司，持股比率分別為科達利占51%、盟立39%、盟英10%。科盟（泰國）將設立於泰羅勇府的工業園區內，由於是科達利旗下的現有工廠，很快就能投入量產。

另外，市場點名亞光也是Optimus 3重要供應鏈。亞光積極布局人形機器人視覺感測市場，並深耕核心玻璃球非球面技術，生產高解析度、精度的鏡頭，打造「機器人之眼」，目前客戶已涵蓋美、日、歐廠商，相關產品處於樣品與試產階段，估計今年下半年至明年開始量產，時程上與特斯拉推出Optimus 3相當。

亞光董事長賴以仁表示，已與歐美三家客戶合作少量試產，應用於手部感測與視覺辨識，推估「一台人形機器人至少需七至八顆鏡頭，而感知與觸覺都是必備元件。」

延伸閱讀

特斯拉 機器人 盟立

延伸閱讀

SpaceX喊話輝達促合作升級 外界推測與AI1衛星有關

特斯拉與AI儲能需求推動 韓媒：LG新能源南京廠滿載運轉

義隆揮軍光通訊傳喜訊 攜手大立光進擊市場

經寶精密下月起出貨動能轉強 全年營運再戰新高

相關新聞

超級聖嬰現象明年出現機率高 投資新挑戰

儘管美伊戰爭的憂慮消退，但股市投資人又面臨另一項威脅：出現「超級聖嬰現象」的機率日益升高，效應包括部分地區氣溫升高，電力需求激增，穀物產量受損，通膨復燃，並導致各國央行的貨幣政策更加複雜，促使投資人必須重新評估各個產業部門的營運展望。

央行下放調控權 房市信用管制彈性化

中央銀行理監事會雖維持房市信用管制措施，但據了解，央行對部分實務運作已逐步釋出彈性。無論是受土方清運新制影響的購地貸款，或是換屋族出售舊屋期限問題，央行都選擇將裁量權交由銀行依個案認定。金融圈人士分析，這類作法雖非正式鬆綁，但實務上讓銀行可依風險自行處理，相當於管制措施鬆綁。

鬆綁關鍵…房市管制退場 看3大指標

中央銀行第二季理監事會議上周決議維持選擇性信用管制措施不變，但根據央行會後公布的房市專題報告，央行點出未來房市管制退場的三大觀察指標，包括新推案房價是否降溫、房價漲幅是否回到國際合理水準，以及房價所得比是否進一步改善。換言之，即使集中度下降，房價問題若未明顯改善，央行短期內仍難鬆手。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。