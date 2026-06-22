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大立光布局 義隆抬轎

經濟日報／ 記者劉芳妙鐘惠玲／台北報導

台灣IC設計業者揮軍當紅的光通訊領域，聯發科（2454）集團搶盡鎂光燈焦點之際，老牌IC設計廠義隆（2458）更是異軍突起。義隆透過轉投資美商沛達（PETA）切入矽光子新業務，傳出沛達的光學合作夥伴是大立光（3008），義隆進而成為與大立光共進退，要在光通訊領域大鳴大放的閃耀之星。

義隆早年從微控制器（MCU）起家，後來透過併購日商，切入筆電觸控IC事業，如今已是全球筆電觸控IC龍頭，幾乎所有主要筆電品牌都是義隆的客戶。對於成為大立光發展CPO的合作夥伴，義隆方面低調不予證實相關消息。

義隆全力衝刺觸控IC相關業務，鎖定AI PC等新應用之餘，也全力朝AI市場發展，今年首季AI相關業績比重達7％，並拓展無人機、矽光子應用等新業務。

在備受關注的光通訊布局方面，義隆與沛達在矽光子領域就電子積體電路（EIC）及光子積體電路（PIC）方面攜手分工，並傳出沛達與大立光合作，展現出強強聯手、積極布局的企圖心。

大立光強攻CPO，成為市場關注焦點，對於相關布局，大立光董事長林恩平日前表示，9月以前計劃架設好第一條光纖陣列（Fiber Array）自動化試產線，並邀請一家潛在FAU（光纖陣列單元）買主來看。

大立光之前在電腦展大秀旗下CPO新品，整合稜鏡的多通道微透鏡陣列（PMLA）及多通道的光纖陣列，聚焦6.4T高速傳輸應用，領先市場三個世代。林恩平預期，FA後續量產時程預計仍需要六個月至一年。

大立光已對外展示領先市場的四層堆疊光纖陣列，不過林恩平指出，目前客戶開的規格仍只有一層，隨著AI算力大增，多層的需求才會出來。目前評估多層需求恐怕要三、四年才出來，但隨著算力持續爆增，也有可能提前。

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大立光 義隆 矽光子

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