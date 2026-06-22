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IC 設計業搶搭光通訊商機 聯發科率達發、元澄一起衝

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
輝達最新Vera Rubin平台引爆光通訊需求大開，台灣IC設計業者積極搶搭商機。示意圖。路透
輝達最新Vera Rubin平台引爆光通訊需求大開，台灣IC設計業者積極搶搭商機。示意圖。路透

輝達最新Vera Rubin平台引爆光通訊需求大開，台灣IC設計業者積極搶搭商機，由龍頭聯發科（2454）領軍，旗下達發與轉投資元澄半導體一起衝，老牌IC設計業者義隆（2458）也大轉型搶進，各顯神威，鎖定矽光子、共同封裝光學（CPO）架構等當紅領域，營運喊衝。

聯發科挾既有高速傳輸能量，已具備400Gbps／fiber頻寬速率的CPO技術，以及可應用於資料中心互連主動式光纜（AOC）的Micro LED光學技術應用，標榜可單晶整合至與現有資料中心設備相容的CMOS收發器中，擁有銅線的可靠度，並降低50％功耗。

聯發科鎖定的Micro LED光學技術，可延伸應用至CPO與近封裝光學（NPO）技術。

聯發科積極切入光通訊領域，不僅靠自家技術延伸開發產品，也透過投資海外公司強化布局，今年首季即投資CPO光引擎廠商Ayar Labs，總金額約9,000萬美元（約新台幣2.83億元），擴大CPO策略布局。

聯發科領頭衝光通訊，其轉投資事業也頗有看頭。聯發科旗下達發樂觀估計，今年光通訊相關營收將達去年的三倍以上，是該公司成長最為強勁的主要產品線之一。

達發揮軍光通訊，鎖定資料中心高速傳輸架構中的可插拔式光收發模組，單通道50G SerDes相關PAM4 DSP產品，已打入全球前十大模組廠當中的數家供應鏈，並持續放量當中。

另一方面，達發的單通道100G SerDes相關PAM4 DSP產品，已與全球前五大模組廠當中的多家廠商合作，預計今年中量產，並積極推進單通道200G SerDes開發計畫。

法人認為，雖然矽光子與CPO是未來發展趨勢，但在短期幾年內，市場出貨主流仍會是可插拔式光收發模組，達發目前穩健掌握主流產品，接下來應會配合母公司聯發科進一步發展次世代技術。

另外，近日登錄興櫃的元澄半導體也蓄勢待發，該公司投入矽光子平台的設計與研發，開發高速光收發模組PIC晶片、光收發模組／光引擎等。

依照元澄的公開說明書內容，聯發科旗下的聯發資本是其大股東之一，到今年4月底為止，持股比率為9.17％，成為聯發科集團另一在光通訊領域發光發熱的小金雞。

義隆則鎖定矽光子領域，透過投資美商沛達（PETA），取得其超過15％股權，成為主要法人股東並進行技術合作。

根據義隆與沛達協議，未來規劃將由沛達負責光子積體電路（PIC）部分，義隆則負責電子積體電路（EIC）部分，包含轉阻放大器（TIA）與雷射驅動等。

沛達先前提到，與義隆合作後，會先開發3.2T的NPO產品，將應用於資料中心的水平擴充（Scale-out）光學領域，希望明年可開始供應。

光通訊 聯發科 CPO

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