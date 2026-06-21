快訊

米克拉今晚8時增強成中颱 最新路徑、靠近台灣時間曝光

美伊談判之際 川普突發文警告：若不阻止其黎巴嫩代理人「美軍將再猛烈攻擊」

端午收假日不平安！雪隧5車連環撞釀4傷才搶通 又驚傳火燒車冒煙

聽新聞
0:00 / 0:00

義隆揮軍光通訊傳喜訊 攜手大立光進擊市場

經濟日報／ 記者劉芳妙鐘惠玲／即時報導

台灣IC設計業者揮軍當紅的光通訊領域，老牌業者義隆（2458）異軍突起。義隆透過轉投資美商沛達（PETA）切入矽光子新業務，傳出沛達的光學合作夥伴是大立光（3008），義隆進而成為與大立光共進退，要在光通訊領域大鳴大放的閃耀之星。

義隆早年從微控制器（MCU）起家，後來透過併購日商，切入筆電觸控IC事業，如今已是全球筆電觸控IC龍頭，幾乎所有主要筆電品牌都是義隆的客戶。對於成為大立光發展CPO的合作夥伴，義隆方面低調不予證實相關消息。

義隆全力衝刺觸控IC相關業務，鎖定AI PC等新應用之餘，也全力朝AI市場發展，今年首季AI相關業績比重達7％，並拓展無人機、矽光子應用等新業務。

在備受關注的光通訊布局方面，義隆與沛達在矽光子領域就電子積體電路（EIC）及光子積體電路（PIC）方面攜手分工，並傳出沛達與大立光合作，展現出強強聯手、積極布局的企圖心。

大立光強攻CPO，成為市場關注焦點，對於相關布局，大立光董事長林恩平日前表示，9月以前計劃架設好第一條光纖陣列（Fiber Array）自動化試產線，並邀請一家潛在FAU（光纖陣列單元，Fiber Array Unit）買主來看。

大立光之前在電腦展大秀旗下CPO新品，整合稜鏡的多通道微透鏡陣列（PMLA）及多通道的光纖陣列，聚焦6.4T高速傳輸應用，領先市場三個世代。林恩平預期，FA後續量產時程預計仍需要六個月至一年時間。

大立光已對外展示領先市場的四層堆疊光纖陣列，不過林恩平指出，目前客戶開的規格仍只有一層，隨著AI算力大增，多層的需求才會出來。目前評估多層需求恐怕要三、四年才出來，但隨著算力持續爆增，也有可能提前。他並看好，未來隨多排堆疊需求增加，大立光優勢將展現。

林恩平強調，大立光的做法是把不完美的V溝，配上不完美的光纖，卻能做出精度達0.3微米（μ m）以下的光纖陣列。而外面最好的技術則落在0.5至0.8（μ m），不過這樣的精度在組合過程中，很難做出好的FAU。因此大立光也想將其拆開來賣，且評估這樣反而是比較好的生意模式，可以賣給所有客戶，不與任何人競爭。

光通訊 大立光 義隆 矽光子 CPO

延伸閱讀

AI網通與電力缺一不可！009819看準「連接+能源」兩大基建 成分股暗藏下個兆元巨頭

輝達再下一城！交換器全球市占衝兩成 光通訊廠跟著受惠

AI邁入智能體新時代 野村投信：聚焦關鍵供應鏈可關注

台股上看5萬3？群益投顧喊AI續旺 網友反喊「年底6萬、8萬點」

相關新聞

南韓拿到關鍵AI授權…台灣卻不在名單上？看懂「Claude開發商」跳過台灣的商業現實

在人工智慧學校舉辦的爐邊對談中，邀請了Anthropic（Claude開發商）共同創辦人曼恩（Ben Mann）。擔任訪談人的數發部次長侯宜秀問曼恩：「你們何時會在台灣開設公司？」

高雄台積電新增國一匝道「陷2年交通黑暗」 市府優先開闢高楠公路便道

台積電進駐高雄楠梓產業園區設置5座晶圓廠，工程加緊施作，為解決交通需求，行政院核定155億元「高雄第三（楠梓）園區聯外交通整體計畫」增加國道一號楠梓匝道，但2028年通車前卻陷入2年交通黑暗期，日前高達200輛土方砂石車壅塞在台1線高楠公路1003巷前，交通嚴重打結，當地抱怨平時通勤已有大量台積電工程車占據道路，叫苦連天。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。