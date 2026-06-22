國際大廠挖角砸錢不手軟 特斯拉開出台積五倍薪資+股票激勵計畫

在科技界的頂級賽局裡，台灣有護國神山台積電（2330）和強大的輝達供應鏈，也是全球科技業眼中的「人才軍火庫」，有全世界最密集、耐操且極度聰明的工程師頭腦，在矽谷巨頭高管的眼中，台灣人才是不可思議的划算。近幾年包括Google、美光（Micron）乃至最近的特斯拉Terafab要發展業務，不約而同都做一件事：往台灣高薪挖角徵才，更鞏固了現在的產業地位。

Google快狠準 兩度出手

近期特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）要自建晶圓廠計畫 「Terafab」，外電透露在台灣大規模挖角行動，目標直指台積電高階製程核心人才，市場傳出特斯拉開出高達台積電三至五倍薪資，可能高達24萬美元（約新台幣750-800萬元） 以上，加上股票激勵計畫（RSU），目標就是吸引台積電資深工程師，「彎道超車」想加速晶圓廠成立，效果尚未得知，但成為市場話題。

最了解台灣人才「物美價廉」的堪稱Google。Google在2018、2025年連續兩次與宏達電交易，第一次以約11億美元，買下整個參與Google Pixel手機研發的團隊成員，包括2,000名的硬體工程師，第二次以約2.5億美元，買下宏達電當時VR／XR研發團隊，並取得智慧財產權（IP）的非專屬授權，加速在頭戴式裝置與混合實境領域的進度。

兩次交易都讓Google在相關生態系中取得快速成長，也奠定台灣成為美國以外最大硬體研發基地的地位，最近Google更看中台灣半導體廊帶密集生態系，在台設立總部以外最大規模AI基礎建設與硬體研發基地。半導體與AI硬體研發、採購核心集中台灣。

美光招手菁英 衝刺研發

早年中國大陸記憶體業者也曾挖角台灣工程師，在台灣記憶體先前低谷時期，就傳出中國長江存儲、合肥長鑫等中資企業以數倍高薪挖角大批台灣記憶體和半導體工程師的故事。看好台灣人力，美光近幾年在台灣設立研發中心，擴大在台灣廠區的研發規模，持續加碼在台投資，台灣已是美光主要DRAM產地，也是在亞洲的製造與封測整合重鎮。

外商看中台灣工程師相對便宜又好用的特點，人才跳槽，IC設計大廠首當其衝，被挖角後只好再挖二線廠的員工，有中型IC設計業者坦言，「好一陣子招募不到台清交的畢業生」，特別是台大高材生「已經很久沒看到」。業界人士直言，外商給薪彈性大，有配股還有認股權等工具，每一季讓員工選擇在一定額度內，依照市價打折買公司股票，以當季第一天與最後一天股價相比，從兩者當中擇低計算。對不少台灣人才來說，在外商公司取得股票，自動配置美股部位，稅負較優惠，很容易轉向外商發展。

被視為「高薪代表」的IC設計業者坦言，現在留才比徵才還用力，應徵者在意薪資、股票，還關心假期與加班。「薪水不差」是基本條件，若公司獲利好，也能接受低月薪、高獎金的薪酬結構，員工還注重是否過勞，如果薪水不優，起碼給假必須大方。

隨著工作與生活平衡（WLB） 趨勢興起，從外商轉戰台廠的業界高層指出，新世代也開始重視公司文化，台廠可能很賺錢，但企業文化很傳統，可能使得一部分年輕人寧可選能兼顧工作與生活平衡的小公司或外商。尤其外商通常採取目標管理模式，但大多數台廠老闆可能想看到員工在辦公室，這種想法，也可能讓年輕世代選擇其他企業發展。